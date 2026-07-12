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Лионел Скалони: В следващия мач сме длъжни да бъдем по-добри

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Спорт
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Селекционерът на Аржентина призна, че световните шампиони са имали и доза късмет срещу Швейцария, но определи новото класиране на полуфинал като историческо постижение

Лионел Скалони: В следващия мач сме длъжни да бъдем по-добри
Снимка: AP Photo
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Аржентина се класира за втори пореден полуфинал на световно първенство, след като надделя над Швейцария с 3:1 след продължения в Канзас Сити. Въпреки успеха селекционерът Лионел Скалони призна, че отборът му далеч не е показал най-доброто си лице и ще трябва да вдигне нивото преди следващия двубой.

"Трябва да сме реалисти. В следващия мач сме длъжни да бъдем по-добри. Да сме отново на полуфинал е историческо събитие“, заяви Скалони след края на срещата.

Наставникът не скри, че швейцарците са създали сериозни проблеми на неговия тим и призна, че изгонването на Бреел Емболо е наклонило везните в полза на „гаучосите“.

"Днес страдахме. Знаехме, че Швейцария е физически много силен отбор и ни затрудни сериозно. Истината е, че късметът беше на наша страна, защото един от техните футболисти беше изгонен. От този момент нататък успяхме да натиснем по-сериозно“, коментира аржентинският селекционер.

Скалони подчерта, че победата не трябва да прикрива слабостите в играта на отбора.

"Имаме неща, върху които трябва да работим. Победата винаги е по-добра от всякакъв друг резултат, но сме наясно, че можем да играем по-добре“, каза още той.

На полуфиналите Аржентина ще се изправи срещу Англия в пореден епизод от едно от най-големите съперничества в историята на световния футбол. Въпреки историческия заряд на сблъсъка, Скалони заяви, че не прави разлика между съперниците.

"Няма значение дали е Англия или Норвегия. Срещу нас ще бъде много силен отбор с отличен треньор. Сега най-важното е да се възстановим и да се подготвим по най-добрия начин“, завърши селекционерът на световните шампиони.

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