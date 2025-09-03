БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Литва и Латвия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Литовците се наложиха над Швеция, докато латвийците надиграха Чехия.

литва латвия постигнаха победи евробаскет 2025
Снимка: БТА
Слушай новината

Литва победи Швеция с 74:71 в мач от група В на европейското първенство по баскетбол за мъже. И двата отбора продължават във фазата на елиминациите.

Най-резултатните играчи на мача бяха центърът на литовците Йонас Валанчюнас и гардът на шведите Пеле Ларсон - и двамата баскетболисти отбелязаха по 18 точки.

Литва оглави групата, изпреварвайки Германия, която обаче тази вечер играе последния си мач срещу Финландия. Въпреки поражението, шведите продължават към директните елиминации, като взеха четвърто място в групата.

Латвия победи Чехия със 109:75 и също намери място в елиминационната фаза. Давис Бертанс се отличи с 20 точки за латвийците.

Вече се ясни 13 от отборите, продължаващи напред. Въпросителни има единствено в група С.

#Национален отбор на Литва по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже #Национален отбор на Латвия по баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Баскетбол

Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Турция ликува в титаничничен дуел срещу Сърбия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В" Германия постигна рутинна победа над Финландия и оглави група "В"
Чете се за: 01:27 мин.
Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща
Чете се за: 01:12 мин.
Контролна среща: Апоел Тел Авив - Балкан (ГАЛЕРИЯ) Контролна среща: Апоел Тел Авив - Балкан (ГАЛЕРИЯ)
Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България
Чете се за: 02:37 мин.
Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ