Литва и Латвия постигнаха нови победи на Евробаскет 2025

Литва победи Швеция с 74:71 в мач от група В на европейското първенство по баскетбол за мъже. И двата отбора продължават във фазата на елиминациите.

Най-резултатните играчи на мача бяха центърът на литовците Йонас Валанчюнас и гардът на шведите Пеле Ларсон - и двамата баскетболисти отбелязаха по 18 точки.

Литва оглави групата, изпреварвайки Германия, която обаче тази вечер играе последния си мач срещу Финландия. Въпреки поражението, шведите продължават към директните елиминации, като взеха четвърто място в групата.

Латвия победи Чехия със 109:75 и също намери място в елиминационната фаза. Давис Бертанс се отличи с 20 точки за латвийците.

Вече се ясни 13 от отборите, продължаващи напред. Въпросителни има единствено в група С.