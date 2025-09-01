БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Литва намери пътя към Топ 16 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Спорт
Литовците удържаха Финландия, за да си подпечатат място в следващата фаза на шампионата.

Снимка: fiba.com
Литовският национален отбор продупчи своя билет за осминафиналите на Евробаскет 2025. Селекцията на Римас Куртинайтис надделя над един от домакините в лицето на Финландия с 81:78 в среща от четвъртия кръг, изиграна в "Дек Арена", Тампере. Литовците държаха съдбата си в свои ръце, особено през второто полувреме, в което трябваше да удържат щурма на състава, воден от Ласи Туови, за да се върнат на победния път.

Балтийците и финландците делят второ-трето място във временното класиране, като имат по три победи и една загуба. На 3 септември (неделя) балтийските "гиганти" ще сложат край на участието си в груповата фаза срещу Швеция, докато финландският отбор ще спори с Германия.

Точната ръка на Микаел Янтунен поведе домакините към едноличното водачество във встъпителните минути. Литовците намериха нужните аргументи да отговорят и да не допуснат сериозно изоставане чрез Йонас Валанчунас, Рокас Йокубайтис и Марек Блажевич, но финландците изкопчиха точка актив в края на дебютния период.

Шеметното темпо се оказа по вкуса на гостите в следващата десетка, когато на свой ред се озоваха в ролята на лидери чрез Валанчунас и Йокубайтис. Във финландския лагер Янтунен отново бе най-деен, а Ажуолас Тубелис и Йокубайтис направиха така, че балтийците да се приберат в съблекалнята при 45:36.

Марек Блажевич улесни живота на балтийските „гиганти“ на старта на третата част за първа двуцифрена разлика. Елиас Валтонен и Лаури Марканен направиха опит да запалят искрата за финландците, но литовското нападение работеше малко по-добре по пътя към 9-точковия аванс след 30 минути игрово време.

Надмощието на литовците под коша даде резултат при откриването на заключителната четвърт, тъй като си върнаха двуцифрената преднина, изкована от Блажевич и Тубелис. Точни стрелби, дело този път на Оливие Нкамуа, Едон Маджуни и Марканен, оставиха един от домакините на шампионата в играта, стопявайки изоставането му само до 5 точки. Последваха безплодни атаки, а в последните 27 секунди тройка на Тадас Седекерскис сложи точка на спора.

Рокас Йокубайтис се отличи за литовците, отчитайки се с 16 точки, 9 борби и 5 асистенции, но не довърши мача, тъй като в третата част получи контузия, за която тепърва ще се разбира колко е сериозна. Марек Блажевич регистрира 14 точки и 8 овладени под двата ринга топки, Ажуолас Тубелис остави на сметката си 12 и 11 овладени под двата коша топки. Игнас Саргюнас финишира с 10 точки.

Лаури Марканен (11 борби и 6 асистенции) и Микаел Янтунен (8 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 19 точки за финландците. Елиас Валтонен завърши с 10.

