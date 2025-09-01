Ливърпул договори и английски национал

Мащабната селекция в състава на Лувърпул продължава с пълна сила. Английският шампион постигна съгласие с Кристъл Палас за закупуването на Марк Гехи.

За правата на 25-годишния централен бранител "червените" ще заплатят 35 милиона лири, като в договора е заложена и клауза за 10 процента при бъдеща продажба на играча.

Гехи, който има 23 мача за националния отбор на Англия, е осмият нов футболист в състава на шампионите това лято. Преди него мърсисайдци привлякоха вратаря Армин Печ, защитниците Жереми Фримпонг, Джовани Леони и Милош Керкез, полузащитника Флориан Вирц, както и нападателите Юго Екитике и Александър Исак. С това общата сума, която ръководството на клуба похарчи за нови попълнения, вече е 447 милиона паунда.