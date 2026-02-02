Ливърпул изпревари Челси за френски младок

Ливърпул изпревари Челси в борбата за подписа на френския защитник на Рен Жереми Жаке, след като се разбра с клуба му за трансфер за 55 милиона британски лири плюс бонуси, съобщава ДПА.

20-годишният бранител ще остане в Лига 1 до края на сезона, преди да премине на "Анфийлд" през лятото.

Тази сделка се оформя, след като Челси преговаря за футболиста през януари и на клуба от Лондон бе казано, че личните условия на играча и трансферната сума няма да са проблем. Но ситуацията се промени, след като Мамаду Сар е готов да се върне в Челси след периода си под наем в Страсбург.

За решението за Жаке повлияха и желанието на Челси да запази собствения си играч Джош Ачеампонг, както и напускането на защитника на Ливърпул Ибрахима Конате през лятото, след като изтече договорът му.

Младежкият национал на Франция Жереми Жаке е изиграл 18 мача за Рен през сезона и впечатляващото му представяне му осигури интерес от страна на много големи европейски клубове.

Ливърпул бе свързан и в трансфер на защитника на Байерн Мюнхен Дайо Упамекано, който все още не е подновил контракта си с германския гранд.