Ливърпул привлече защитника Джовани Леони от Парма

Ливърпул привлече младия защитник Джовани Леони от Парма, съобщиха от шампиона на Англия.

18-годишният италианец подписа дългосрочен договор с "червените", а финансовите детайли около трансфера не бяха разкрити. Британските медии пишат, че Ливърпул ще плати 26 милиона лири за правата на италианския юношески национал.

"Много съм щастлив, че съм тук. Преди всичко това е огромна чест. Това е един от най-добрите клубове в света. Не може да се откаже на Ливърпул", заяви Леони пред официалния сайт на клуба.

До момента през това лято мърсисайдци привлякоха Флориан Вирц, Юго Екитике, Жереми Фримпонг и Милош Керкез.

Леони започна кариерата си като професионалист в Падова през 2023 година, след което премина през Сампдория и Парма.

Джовани Леони е общо четвъртият централен защитник в състава, воден от Арне Слот. "Червените" разполагат с Върджил ван Дайк, Джо Гомес и Ибрахима Конате в центъра на отбраната си.