БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ливърпул привлече защитника Джовани Леони от Парма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Мърсисайдци се сдобиха с нов централен бранител.

Джовани Леони
Снимка: БТА
Слушай новината

Ливърпул привлече младия защитник Джовани Леони от Парма, съобщиха от шампиона на Англия.

18-годишният италианец подписа дългосрочен договор с "червените", а финансовите детайли около трансфера не бяха разкрити. Британските медии пишат, че Ливърпул ще плати 26 милиона лири за правата на италианския юношески национал.

"Много съм щастлив, че съм тук. Преди всичко това е огромна чест. Това е един от най-добрите клубове в света. Не може да се откаже на Ливърпул", заяви Леони пред официалния сайт на клуба.

До момента през това лято мърсисайдци привлякоха Флориан Вирц, Юго Екитике, Жереми Фримпонг и Милош Керкез.

Леони започна кариерата си като професионалист в Падова през 2023 година, след което премина през Сампдория и Парма.

Джовани Леони е общо четвъртият централен защитник в състава, воден от Арне Слот. "Червените" разполагат с Върджил ван Дайк, Джо Гомес и Ибрахима Конате в центъра на отбраната си.

#Джовани Леони #Парма

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
4
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
5
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
6
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Футбол

Ливърпул започна защитата на титлата си с победа над Борнемут
Ливърпул започна защитата на титлата си с победа над Борнемут
Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия мач от Лига 1 Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия мач от Лига 1
Чете се за: 01:22 мин.
Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.
Гол в добавеното време на Петър Андреев донесе успеха на Локомотив Пловдив над Славия Гол в добавеното време на Петър Андреев донесе успеха на Локомотив Пловдив над Славия
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ)
Ерик тен Хаг дебютира в Байерн Леверкузен с победа за Купата на Германия Ерик тен Хаг дебютира в Байерн Леверкузен с победа за Купата на Германия
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Зеленски: Разчитаме на Америка Зеленски: Разчитаме на Америка
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР) Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ