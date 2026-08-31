Ливърпул счупи трансферния си рекорд за Баркола

Ливърпул финализира привличането на френския национал Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Мърсисайдци ще платят 106 милиона паунда за 23-годишния нападател, като с включените бонуси стойността на сделката може да достигне 123 милиона.

Преговорите между двата клуба продължиха почти през цялото лято. ПСЖ първоначално настояваше за около 145 милиона паунда за Баркола, но в крайна сметка английският шампион успя да договори по-ниска сума.

Баркола се превръща във второто най-скъпо попълнение в историята на Ливърпул, отстъпвайки единствено на Александър Исак, за когото клубът плати 125 милиона паунда на Нюкасъл.

Френският нападател е третото ново попълнение на „червените“ след Виктор Муньос и Роналд Араухо.

Ливърпул е постигнал договорка и със Сент Етиен за 18-годишния Джилиан Н'Гесан. Трансферът на младия нападател е на стойност около 4 милиона евро, но той ще остане във Франция до края на сезона и ще се присъедини към мърсисайдци през следващото лято.