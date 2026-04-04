Ливърпул ще бъде без титулярния си вратар и в двата мача с ПСЖ

Алисон за последно бе на терена при категоричния успех с 4:0 над Галатасарай.

Ливърпул ще трябва да се справя без титулярния си вратар Алисон Бекер в ключов етап от сезона. Бразилският национал е с контузия, която ще го извади от игра в следващите важни срещи на тима.

Стражът със сигурност пропуска днешния четвъртфинал за ФА Къп срещу Манчестър Сити, както и двата сблъсъка с Пари Сен Жермен от четвъртфиналите в Шампионската лига.

Мениджърът на „червените“ Арне Слот потвърди, че възстановяването на вратаря ще отнеме повече време, като се очаква той да се завърне едва към края на кампанията.

Алисон за последно бе на терена при категоричния успех с 4:0 над Галатасарай в Шампионската лига, но само три дни по-късно отсъстваше при поражението с 1:2 от Брайтън във Висшата лига.

33-годишният бразилец има проблеми с подколянното сухожилие още от последните два сезона, а заради настоящата травма пропусна и контролите на националния отбор на Бразилия по време на паузата за национални отбори.

