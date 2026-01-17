Лийдс бие, Илия Груев отново титуляр

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският национал остана на терена 81 минути.

ливърпул лийдс висша лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Българският национал Илия Груев започна като титуляр за Лийдс при минималната домакинска победа над Фулъм с 1:0. Халфът бе сред най-активните играчи на терена и пое изпълнението на статичните положения, но домакините не успяха да извлекат дивиденти от тях. Груев остана в игра до 81-вата минута, когато бе заменен от Ао Танака.

Победният гол за Лийдс падна в добавеното време и бе дело на Лукас Нмеча след асистенция на Итън Ампаду. С успеха Лийдс заема 16-о място с 25 точки, като има аванс от осем точки пред първия тим под чертата на изпадащите.

Тотнъм допусна ново разочарование, след като загуби у дома от Уест Хям с 1:2. „Шпорите“ изоставаха в резултата след гол на Крисенсио Съмървил, но през второто полувреме Кристиан Ромеро изравни. Радостта на домакините обаче бе кратка, тъй като Калъм Уилсън донесе победата на „чуковете“ в добавеното време, като попадението бе преглеждано дълго от ВАР, но в крайна сметка бе признато. Уест Хям се намира на 18-а позиция със 17 точки, докато Тотнъм е 14-и с 27.

В друг мач Съндърланд осъществи обрат срещу Кристъл Палас. Йереми Пино даде преднина на гостите, но Енцо Льо Фе и Браян Броби донесоха победата на „черните котки“.

#Висша лига 2025/26 #ФК Лийдс Юнайтед #Илия Груев

