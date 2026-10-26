БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20...
Чете се за: 02:52 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров...
Чете се за: 01:02 мин.
Кирил Милов спечели бронзов медал на световното...
Чете се за: 01:45 мин.
"Пирогов": Предприехме всички мерки за...
Чете се за: 02:15 мин.
Семен Новиков ще спори за златото, а Едмонд Назарян за...
Чете се за: 03:52 мин.
Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна...
Чете се за: 02:35 мин.
10-годишно дете почина в "Пирогов":...
Чете се за: 01:12 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров...
Чете се за: 00:32 мин.
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в...
Чете се за: 03:17 мин.
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локо (Пловдив) и Славия поделиха точките в скучен мач

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Със спечелената точка „черно-белите“ събраха 9 пункта и се изравниха с Локомотив (София) на 11-ото място в класирането. Славия е осма с 12 точки.

Локомотив Пловдив - Славия
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив (Пловдив) и Славия не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив предложи малко интересни ситуации пред двете врати, а домакините играха с човек по-малко от 70-ата минута след изгонването на Ивайло Иванов.

Със спечелената точка „черно-белите“ събраха 9 пункта и се изравниха с Локомотив (София) на 11-ото място в класирането. Славия е осма с 12 точки.

Домакините създадоха първата по-опасна ситуация още в четвъртата минута. Капитанът Парвиз Умарбаев получи топката отляво в наказателното поле и стреля по диагонала, но Иван Андонов успя да се намеси. При добавката Юлиан Иванов опита удар от границата на наказателното поле, но изпрати топката високо над вратата.

Славия отговори с бърза контраатака в 24-тата минута, но Георги Шопов не успя да намери целта. Малко преди това той се появи в игра като принудителна смяна на контузения Кристиян Стоянов.

В 31-вата минута Умарбаев отново застраши вратата на гостите с изпълнение на пряк свободен удар, но топката премина над напречната греда. До почивката повече сериозни положения не бяха създадени.

След подновяването на играта двата отбора продължиха да действат равностойно, като двубоят бе изпълнен с единоборства, но без достатъчно опасни атаки.

В 61-вата минута Адриан Кова проби по десния фланг и намери Жуниор Бурбан. Нападателят се пребори с Диего Фераресо и стреля от около 20 метра, но топката премина встрани от вратата на Боян Милосавлевич.

Двадесет минути преди края Локомотив (Пловдив) остана в намален състав. Ивайло Иванов фаулира Роберто Райчев в централната част на терена и получи втори жълт картон, последван от червен.

В заключителната част футболистите на Ратко Достанич опитаха да се възползват от численото си предимство, но не успяха да преодолеят Боян Милосавлевич и двубоят приключи без голове.

Свързани статии:

Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ)
Двата отбора не си вкараха гол в среща от 12-ия кръг на Първа лига.
Първа лига: Локомотив София - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Локомотив София - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Двубоят завърши без победител - 1:1.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
3
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
4
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във...
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
5
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
6
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Български футбол

Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ)
Владимир Манчев застава начело на втородивизионния Вихрен Сандански Владимир Манчев застава начело на втородивизионния Вихрен Сандански
Чете се за: 01:15 мин.
Комо поднови договора на грък Комо поднови договора на грък
Чете се за: 01:57 мин.
Лудогорец ще се опита да развали еуфорията в ЦСКА Лудогорец ще се опита да развали еуфорията в ЦСКА
Чете се за: 02:52 мин.
Ботев Пловдив има нов изпълнителен директор Ботев Пловдив има нов изпълнителен директор
Чете се за: 00:45 мин.
България U15 стартира с две победи на световното първенство и фестивал на ФИФА България U15 стартира с две победи на световното първенство и фестивал на ФИФА
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20 г. затвор за Орлин Владимиров, баща му е оправдан
Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20 г. затвор...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Германия е задържала издирваните за палеж на антени на "Старлинк" до София Германия е задържала издирваните за палеж на антени на "Старлинк" до София
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
На каква подкрепа стъпват Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа в неделя? На каква подкрепа стъпват Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа в неделя?
Чете се за: 04:32 мин.
Политика
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в парламента, Вучич...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Здравният министър е разпоредила проверка по случая с починалото...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
„Ако не е Гади, ще е Биби“: Разделение в Израел в...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Видеонаблюдението на вота: Какви нарушения засякоха камерите?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ