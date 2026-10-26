Локо (Пловдив) и Славия поделиха точките в скучен мач

Локомотив (Пловдив) и Славия не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив предложи малко интересни ситуации пред двете врати, а домакините играха с човек по-малко от 70-ата минута след изгонването на Ивайло Иванов.

Със спечелената точка „черно-белите“ събраха 9 пункта и се изравниха с Локомотив (София) на 11-ото място в класирането. Славия е осма с 12 точки.

Домакините създадоха първата по-опасна ситуация още в четвъртата минута. Капитанът Парвиз Умарбаев получи топката отляво в наказателното поле и стреля по диагонала, но Иван Андонов успя да се намеси. При добавката Юлиан Иванов опита удар от границата на наказателното поле, но изпрати топката високо над вратата.

Славия отговори с бърза контраатака в 24-тата минута, но Георги Шопов не успя да намери целта. Малко преди това той се появи в игра като принудителна смяна на контузения Кристиян Стоянов.

В 31-вата минута Умарбаев отново застраши вратата на гостите с изпълнение на пряк свободен удар, но топката премина над напречната греда. До почивката повече сериозни положения не бяха създадени.

След подновяването на играта двата отбора продължиха да действат равностойно, като двубоят бе изпълнен с единоборства, но без достатъчно опасни атаки.

В 61-вата минута Адриан Кова проби по десния фланг и намери Жуниор Бурбан. Нападателят се пребори с Диего Фераресо и стреля от около 20 метра, но топката премина встрани от вратата на Боян Милосавлевич.

Двадесет минути преди края Локомотив (Пловдив) остана в намален състав. Ивайло Иванов фаулира Роберто Райчев в централната част на терена и получи втори жълт картон, последван от червен.

В заключителната част футболистите на Ратко Достанич опитаха да се възползват от численото си предимство, но не успяха да преодолеят Боян Милосавлевич и двубоят приключи без голове.