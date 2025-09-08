Локомотив Пд преподписа с ключов играч за три години

Локомотив Пловдив обяви, че полузащитникът Ефе Али е подписал нов тригодишен договор с "черно-белите".

22-годишният футболист е ключов играч за Душан Косич, като до момента през сезона е стартирал в седем от седем възможни мача на "смърфовете".

"ПФК Локомотив Пловдив подписа нов договор с Ефе Али. Полузащитникът ще продължи да носи екипа на „черно-белите“, като новият контракт е за период от три години.

Ефе Али е роден на 03.01.2003 година в Хасково. До този момент има общо 51 мача и 4 гола за Локомотив във всички турнири.

ПФК Локомотив Пловдив желае още успехи на Ефе Али с екипа на „черно-белите“!", написаха "смърфовете"