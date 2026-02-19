БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Локомотив Пловдив си гарантира исторически полуфинал за Купата на България

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
"Черно-белите" преодоляха Берое и отправиха послание на старта на турнира.

берое стара загора локомотив пловдив купа българия четвъртфинал
Снимка: БФБ
Локомотив Пловдив пренаписа своята история още при първото си участие в турнира за Купата на България и си гарантира място на полуфиналите в Ботевград. Баскетболистите на Асен Николов сразиха Берое Стара Загора със 117:101 в първия четвъртфинал. В "Арена Ботевград" първото полувреме мина под знака на високата резултатност и размяната на серии, но през второто "черно-белите" наложиха изцяло волята си срещу състава на Даниел Клечков. Освен това за успеха на "смърфовете" допринесе и борбата под коша, където доминираха с 39:25 за старозагорския отбор.

Ситуацията за "зелено-белите" се влоши още повече след контузията на Брет Рийд, който не игра през второто полувреме.

На полуфиналите Локомотив ще има за съперник победителя от двойката между Рилски спортист и Академик Бултекс 99, които ще се срещнат във втория мач за вечерта.


Символичните гости заложиха на стрелбата зад дъгата в началните минути и това даде светкавичен резултат, тъй като се изстреляха с двуцифрена преднина чрез Дъвъръл Рамзи и Грант Сингълтън. Затягането на защитата, свързано с точните стрелби на Милен Захариев и Александър Матушев, позволиха на символичните домакини да забравят за бавния старт, но „черно-белите“ нямаха спиране отвъд дъгата за аванс от 9 точки в края на дебютната част.

Георги Кендеров съхрани солидния аванс на „смърфовете“ в началото на втората част, в която точните стрелби валяха с пълна сила. Благодарение на зоновата защита и Матушев, който нямаше спиране, „зелено-белите“ отново надигнаха глава. Намеренията им за обрат обаче бяха стопирани от Шоу Андерсън и новакът в НБЛ се прибра в съблекалнята при 63:53.

Тимът от Пловдив продължи да разчита на стрелбата зад дъгата, което бе достатъчно да си изгради още по-сериозна разлика, изкована от Кендеров и Рамзи. Аргументите на старозагорския отбор започнаха да се изчерпват, а изявите на Дариъс Куизънбери и Матушев не дадоха желания ефект, за да могат „черно-белите“ да стигат до актив от 20 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка „смърфовете“ задържаха стабилния си аванс и до края не погледнаха назад.

Дъвъръл Рамзи даде тон на Локомотив с 23 точки, 10 асистенции и 5 успешни стрелби зад дъгата. Калил Милър се разписа с 20 точки, Грант Сингълтън завърши с 18, 5 борби и 5 завършващи паса. Шоу Андерсън отбеляза 15 точки, Георги Кендеров добави 12, Томислав Минков завърши с 10.

Александър Матушев изригна 32 точки за Берое, като към тях прибави 5 борби и 4 успешни стрелби от далечно разстояние. Дариъс Кузънбери има 18 и 9 асистенции, Александър Милов реализира 14 точки, Милен Захариев приключи с 11 и 5 овладени под двата ринга топки.

#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година #БК Локомотив Пловдив #БК Берое Стара Загора

