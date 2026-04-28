Локомотив София определи раздялата със Станислав Генчев като "най-доброто решение"

От Локомотив София обявиха раздялата със старши треньора Станислав Генчев.

Специалистът сам заяви, след равенството 1:1 срещу Септември София, че напуска поста си.

"Локомотив и Станислав Генчев се разделиха по взаимно съгласие! От днес Станислав Генчев вече не е треньор на Локомотив София. След края на редовния сезон ръководството на клуба и специалистът проведоха среща, на която прецениха, че раздялата е най-доброто решение и за двете страни", гласи изявление на клуба.