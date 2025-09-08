Лондонското летище "Хийтроу" затвори един от терминалите си заради "инцидент с потенциално опасни материали"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Един от терминалите на летище "Хийтроу" в британската столица Лондон бе затворен днес заради "инцидент с потенциално опасни материали", предаде АП, позовавайки се на противопожарната служба.

Чекирането на багаж на Терминал 4 е било преустановено, присъстващите там към момента на сигнала са били евакуирани, а пристигналият екип за извънредни ситуации работи по случая, допълва световната агенция. Засега не се уточнява какъв е инцидентът.

"Моля, не отивайте на Терминал 4, колеги оказват съдействие на пътниците на място. Ще предоставим нова информация колкото е възможно по-бързо. Дейностите на всички други терминали текат в обичаен порядък", написаха от летище Хийтроу - едно от най-големите в Европа, в социалната платформа "Екс", информира Ройтерс.

Говорител на лондонската противопожарна служба заяви, че "огнеборците противодействат на потенциално опасни материали на летище "Хийтроу".

"Първата бригада се отзова на сигнал, получен в 17:01 (19:01 ч. бълг. вр.)", уточни говорителят.

Службата за разследвания към националните железници на свой ред съобщи в "Екс", че всички влакове до летище Хийтроу са били спрени заради инцидента.


