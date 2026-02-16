Лора Христова №1 по стрелба в индивидуалните дисциплини на Игрите в Милано/Кортина

Българската биатлонистка Лора Христова оглавява класацията по стрелба в индивидуалните дисциплини на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

22-годишната състезателка демонстрира изключителна точност на огневия рубеж, като има само един пропуск от общо 50 изстрела в трите си старта до момента.

Христова спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 15 километра с чиста стрелба. В спринта тя порази 9 от 10 мишени и завърши на 11-о място, а в преследването отново беше безгрешна – 20 от 20 – и финишира седма.

Втора в подреждането по точност е Ванеса Фойгт с 47 от 50, а трета е олимпийската шампионка в преследването Лиза Витоци с 46 от 50.

Сред най-добрите 30 състезателки в биатлона на Игрите в Милано/Кортина, сред които са още Христова и Милена Тодорова, предстои участие в масовия старт на 21 февруари - последното индивидуално състезание от програмата.