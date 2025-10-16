БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Лоренцо Музети и Феликс Оже-Алисиам с място на четвъртфиналите в Брюксел

Италианецът се справи с Яник Ханфман, а канадецът отказа Дамир Джумхур.

Лоренцо Музети и Феликс Оже-Алисиам с място на четвъртфиналите в Брюксел
Снимка: БТА
Лоренцо Музети и Феликс Оже-Алисиам намериха място на четвъртфиналите на турнира в Брюксел от ATP 250.

Музети се наложи над Яник Ханфман със 7:6 (3), 7:5 за близо час и 40 минути на корта в белгийската столица. Първият сет протече без нито един пробив, а италианецът направи само един във втората част, но това бе достатъчно за успеха му срещу германеца.

На четвъртфиналите Музети ще срещне французина Джовани Мпечи-Перикар, който водеше срещу грузинеца Николоз Башиашвили със 7:5, преди съперникът му да се откаже заради контузия и французинът да спести сили.

От своя страна Оже-Алиасим надигра босненеца Дамир Джумхур много трудно след 7:6 (3), 4:6, 7:6 (5) за почти три часа на корта. На четвъртфиналите канадецът, който е поставен под номер 2 в схемата, чака победителя от двубоя между нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп и Елиот Спицири от САЩ, който е под номер 111 в световната ранглиста.

#тенис турнир в Брюксел 2025 #Лоренцо Музети #Феликс Ожие-Алиасим

