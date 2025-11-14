БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лоренцо Музети отказа участие за тима на Италия на финалите на Купа Дейвис

Италианецът пропуска турнира, защото не се намира в добро физическо състояние.

Лоренцо Музети
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Лоренцо Музети се оттегли от отбора на Италия, който ще защитава титлата си в турнира за Купа Дейвис в Болоня следващата седмица. 23-годишният тенисист се позова на физически и семейни причини след загубата от Карлос Алкарас на Финалите на АТР в Торино.

Италия, която спечели последните две издания на отборната надпревара, вече е без Яник Синер, след като №2 в света реши да не участва, предпочитайки да даде приоритет на подготовката за защитата на титлата си от Откритото първенство на Австралия.

Музети дебютира на Финалите за сезона в Торино тази седмица след оттеглянето на Новак Джокович. Италианецът, за разлика от останалите седем играчи, участващи в турнира, нямаше време да се подготви, след като директно пристигна от турнира в Атина, където загуби на финала от сръбската тенис легенда.

„Предвид физическото ми състояние и семейната ситуация, в съгласие с капитана Филипо Воландри, реших да не участвам във финалите за Купа Дейвис в Болоня. Очевидно има много съжаление и разочарование за това как попаднах на това състезание. С по-добър подход може би щях да се опитам да играя, въпреки семейния ангажимент. Знаех, че физическата умора е трудна за преодоляване след битките през последните няколко месеца, и особено през последните няколко седмици, в един ден“, каза Музети, чиято приятелска скоро ще роди.

Музети беше част от отбора на Италия в последните две години и се очаква мястото му да бъде заето от Лоренцо Сонего, който тренира в Торино през последните дни.

Победа над Алкарас щеше да класира Музети за полуфиналите, но въпреки отличното представяне в първия сет, италианецът отстъпи с 4:6, 1:6.

Алкарас спечели и трите мача, за да оглави група „Джими Конърс“ и ще се изправи срещу Александър Зверев или Феликс Оже-Алиасим в полуфиналите. 22-годишният тенисист ще бъде част от отбора на Испания за Купа „Дейвис“, която e от 18 до 23 ноември.

Испанецът каза, че Купа Дейвис е специална, защото „играеш за страната си, играеш със съотборниците си“.

„Съвсем различно е. Мисля, че е едно от най-страхотните неща, които можеш да правиш в нашия спорт, е да представляваш страната си. Ще играя тази година. Наистина искам един ден да спечеля, защото за мен това е наистина важен турнир“,заяви той след победата снощи.

Испанецът добави, че разбира решението на Синер и Музети да пропуснат Купа Дейвис, защото „сезонът е много дълъг“.

#Купа Дейвис 2025 #Лоренцо Музети

