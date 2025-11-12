Лоренцо Музети сътвори чудо в Торино и завърза възела в група "Джими Конърс" на финалите на ATP

Лоренцо Музети записа дебютната си победа във финалния турнир на ATP за сезона, надигравайки Алекс де Минор с 2:1 сета.

Италианецът попадна в надпреварата в последния момент, след като Новак Джокович отказа участие. Двамата играха за титлата в Атина в неделя, която сърбинът успя да спечели след 3-часова битка. Това постави Алекс Де Минор като фаворит в срещата с Музети, а победа на австралиеца щеше да направи Карлос Алкарас победител в група "Джими Конърс".

Сега обаче световният номер едно ще трябва да почака със своето класиране за полуфиналите.

Музети беше на ръба на физическите си сили и изоставаше с 3:5 във финалния сет, но световният номер 9 демонстрира изключителна воля на духа, за да сътвори един от обратите на сезона, въпреки че беше на ръба на физическите си сили.

В крайна сметка той успя да измъкне ценната победа със 7:5, 3:6, 7:5 след 2 часа и 48 минути игра.

Италианецът бе бурно подкрепян у дома от публиката, за да завърши с 4 поредни гейма в негова полза, а след това да получи овациите на феновете в Торино.

"Беше трудно най-вече физически, защото Алекс вдигна темпото. Срещу него не е лесно да намериш правилния начин на игра. Аз обаче съм биткаджия. Напоследък напреднах много най-вече ментално и се старая да бъда на лимита, когато срещам най-добрите в тура. Спечелих със сърце. С течение на мача се чувствах все по-добре и по-добре, а подкрепата от трибуните бе невероятна", заяви Музети.

След този развой на срещата, всеки един от четиримата в групата играчи запази шансове за място на полуфиналите.

Музети вече има баланс 1-1 и се изравни на второто място в групата с Тейлър Фриц, който вчера загуби от Алкарас. В следващия си двубой италианецът ще играе със световния номер 1, който има на сметката си две победи.

Алекс Де Минор от своя страна е на последното място в класирането без победа, след като допусна чиста загуба от Алкарас в първия си мач в турнира.