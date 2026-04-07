Лос Анджелис се наложи трудно над Нешвил в НХЛ

В друга среша Бъфало се справи с Тампа Бей.

Отборът на Лос Анджелис Кингс се наложи с 3:2 след дузпи над Нешвил и измести съперника си от днешния мач от последното „уайлд-кард“ място за плейофите в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

В другата интересна среща от кръга Бъфало Сейбърс се справи с 4:2 с Тампа Бей, а двата отбора се изравниха на върха в Атлантическата дивизия с по 102 точки.

Шведският вратар на домакините Антон Форшберг спаси 29 изстрела и не пусна нито веднъж играчите на Нешвил да му вкарат при дузпите, а Кингс събраха 83 точки и са с една повече в битката. Играчите от щата Тенеси, които имат пет кръга до края на сезона, са с точка пред Сан Хосе и с две пред Уинипег.

Йоел Армия и Скот Лофтън вкараха в редовното време за Кингс, а Адриан Кемпе отбеляза единствената дузпа. Роман Йози вкара гол и подаде за още един, а другото попадение за Нешвил беше дело на Стивън Стамкос.

Сан Хосе продължава да преследва Нешвил и Лос Анджелис, след като обърна Чикаго с 3:2. Вилиам Еклунд отбеляза една шайба и подаде за още една. Другите два гола бяха дело на Кийфър Шерууд и Уил Смит, който направи 3:1 в 3:28 минута на третия период. Райън Донато откри за гостите от Чикаго в 9:01 минута на срещата след пас на Франк Назар, който пък оформи крайното 3:2 с второто попадение за тима си при числено превъзходство в 46:09 минута на срещата.

С най-малки шансове е миналогодишният победител в редовния сезон Уинипег Джетс, който късно тръгна да се бори за класиране в елиминациите. Днес Джетс разбиха с 6:2 Сиатъл Кракен, като две попадения вкара Кайл Конър, а три голови подавания направи Майк Шейфеле. Габриел Вилярди и Джонатан Тейвс се отличиха с по гол и пас, а останалите попадения бяха реализирани от Владислав Наместников и Брад Ламбърт. Вратарят на Уинипег Конър Хелебок спаси 22 изстрела, а атаката работеше безупречно и вкара три гола от три възможности при числено превъзходство.

Тимът на Сиатъл, който няма победа в последните пет мача, е 6-и в Тихоокеанската дивизия със 75 точки. За тях вкараха Джордан Еберле в началото на мача за 1:0 и Джаред Маккан, който намали на 2:3 в началото на третата част на срещата.

В дербито на върха в Атлантическата дивизия Бъфало и Тампа Бей вървяха наравно 2:2 до средата на втория период, когато Джейсън Дзукър направи 3:2 за домакините. Джак Куин оформи крайното 4:2 на празна врата минута и половина преди края на срещата. Иначе тимът на Бъфало на два пъти повеждаше, но гостите от Флорида изравняваха чрез Никита Кучеров и Джейк Гюнцел. Алекс Тач и Джош Норис вкараха първите два гола за Сейбърс.

#НХЛ 2025/2026 #Нешвил Предатърс #Лос Анджелис Кингс #Бъфало Сейбърс #Тампа Бей Лайтнинг

