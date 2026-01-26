Лош край за Септември в Анталия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столичният тим загуби последната си контрола на турска земя.

ПФК Септември
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Септември приключи със загуба своя лагер в Анталия. Футболистите на Славко Матич не успяха срещу Ордабаси с 1:2 в последната си проверка, която се изигра на турска земя.

Септемврийци оведоха с гол на Фонтейн директно от корнер в 15-ата минута минута.

Казахстанците изравниха в края на полувремето, а на почивката Матич смени целият състав без стража Георгиев. В игра се появиха Божидар Томовски, Кубрат Йонашчъ, Валантайн Озорнвафор, Матео Стаматов, Йоан Бауренски, Красиан Колев, Димитър Челебиев, Фаиз Матуар, Преслав Георгиев и Едни Рибейро.

Срещата беше равностойна и през втората част, а силният вятър затрудни и двата отбора. В 70-ата минута на терена се появиха също Йоан Вригазов, Борислав Стоичков и Виктор Добрев, а победното попадение за Ордабаси падна в последната минута на двубоя.

Стоян Стоичков, Никола Генчев, Николай Кръстев, Георги Върбанов и Себастиян Уейд пропуснаха мача поради леки проблеми.

