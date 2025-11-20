Лошо време в Гърция: Проливни дъждове наводниха пътища и магазини

Силни дъждове в Гърция наводниха пътища и магазини. Полицията приканва за внимателно шофиране.

Засегната е предимно южната част на страната, най-вече планинските райони Загори и Джумерка, където пътищата са непроходими. Наложи се пожарникари да спасяват пътници от наводнени автомобили. Спасителна операция се проведе за спасяване на двама фермери и стадата им.

Полицията затвори един от пътищата към пристанище Игуменица. Всичко е във вода, казаха служителите на порта.

Остров Корфу е силно засегнат от проливните дъждове. Пътищата са като реки, не е възможно придвижване, оплакват се жителите на острова. Много жилища на приземни етажи, заведения и магазини са наводнени.

За днес прогнозите са, че лошото време продължава, като обхваща по-голяма част от страната и егейските острови. Властите отправиха предупреждение да се внимава при шофиране в районите Солун, Патра и Крит.