БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
Чете се за: 04:20 мин.
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лошото време спря корабите за Света гора, поклонници са били блокирани в Урануполи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Запази
Уранополи
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Многобройни поклонници са изчаквали на пристанището в Урануполи на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, заради издадена забрана за движение на корабите за Света гора заради лошото време вчера.

Издадени са били 1200 разрешения за престой на Света гора, но са отплавали само три курса до манастира Ватопед с около 300 поклонници. Основно те са от България, Румъния и Сърбия, както и от цяла Гърция.

Чакащите поклонници заявяват, че не се страхуват след силното земетресение от около 5 по Рихтер на Атон преди дни и от продължаващите вторични трусове и че нямат търпение да влязат в монашеската република за поклонение.

Междувременно завършиха проверките за евентуални щети от земетресението в сряда вечерта. Експертите са установили, че няма съществени повреди, като повечето щети са на места, които вече са били засегнати от предишното силно земетресение през юни миналата година и все още не са били възстановени.

Нови пукнатини са регистрирани в манастирите Ватопед, Симонопетра, Дохиар, Ксенофонт, както и в българския манастир Зограф. Повредите не са големи, но ще е необходимо ново финансиране за възстановяването им.

#Уранополи #поклонници #Атон #Света гора

Последвайте ни

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ