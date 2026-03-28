Лошото време спря корабите за Света гора, поклонници са били блокирани в Урануполи

Многобройни поклонници са изчаквали на пристанището в Урануполи на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, заради издадена забрана за движение на корабите за Света гора заради лошото време вчера.

Издадени са били 1200 разрешения за престой на Света гора, но са отплавали само три курса до манастира Ватопед с около 300 поклонници. Основно те са от България, Румъния и Сърбия, както и от цяла Гърция.

Чакащите поклонници заявяват, че не се страхуват след силното земетресение от около 5 по Рихтер на Атон преди дни и от продължаващите вторични трусове и че нямат търпение да влязат в монашеската република за поклонение.

Междувременно завършиха проверките за евентуални щети от земетресението в сряда вечерта. Експертите са установили, че няма съществени повреди, като повечето щети са на места, които вече са били засегнати от предишното силно земетресение през юни миналата година и все още не са били възстановени.

Нови пукнатини са регистрирани в манастирите Ватопед, Симонопетра, Дохиар, Ксенофонт, както и в българския манастир Зограф. Повредите не са големи, но ще е необходимо ново финансиране за възстановяването им.