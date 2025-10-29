Лучано Спалети близо до треньорския пост в Ювентус

Ювентус няма да се забави много с избора си на нов старши треньор. Постът ще бъде поет от Лучано Спалети. Това разкриват италианските медии, които добавят, че се очаква официално съобщение от клуба в края на деня или в четвъртък.

„Бианконерите“ уволниха Игор Тудор в понеделник, след като не успя да спечели последните си осем мача във всички турнири.

Спалети, бивш национален селекционер на Италия, който изведе Наполи до титлата преди две години, заяви във вторник, че все още не е бил потърсен относно вакантната треньорска позиция в Ювентус, но е нетърпелив да се завърне на терена след разочароващото си представяне с италианския национален отбор.

"Би било хубаво за мен да получа нова възможност да се върна в играта след това“, каза Спалети на събитие в Милано, добавяйки, че всеки треньор би се радвал да поеме поста в Ювентус.

Очаква се от Ювентус да излязат с официално съобщение по темата след мача срещу Удинезе тази вечер.