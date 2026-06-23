Лудогорец не отстъпва за Петър Станич, Олимпиакос трябва да плати 10 милиона евро

Лудогорец продължава да държи твърдо на исканата сума от 10 милиона евро за полузащитника Петър Станич, съобщават гръцките медии. Сръбският халф е сред основните трансферни цели на Олимпиакос, който се стреми да завърши селекцията си преди старта на лятната подготовка на 29 юни.

Според информация на novasports.gr, шампионите на България не са склонни на сериозни компромиси по сделката. От клуба са готови единствено на минимално намаление на цената, което според местните издания не би надхвърлило един милион евро.

Преди дни в Гърция се появиха информации, че Олимпиакос е отправил оферта на стойност 7,5 милиона евро за Станич. До момента обаче предложението остава далеч от финансовите изисквания на разградчани.

"Въпросът остава отворен и двете страни не са толкова далеч една от друга, стига българите да покажат известен компромис“, пише sport-fm.gr.

Петър Станич значително увеличи стойността си след трансфера си в Лудогорец. Разградчани привлякоха халфа от сръбския Бачка Топола срещу около 1,8 милиона евро, а силните му изяви през последния сезон привлякоха вниманието на редица клубове извън България.

Освен по трансфера на Станич, Олимпиакос работи и по още две основни цели. Гръцкият гранд следи шведския централен защитник Зинедин Смайлович от норвежкия Сандефьорд, чиято цена е около 2 милиона евро. Алтернативен вариант за отбраната е свободният агент Домингош Дуарте, който за последно игра в Хетафе.

В полезрението на треньора Хосе Луис Мендилибар попада и полузащитникът Ноа Кадиу от Лориен. 27-годишният футболист от Гваделупа е разглеждан като подходящо попълнение за средата на терена заради физическите си данни и умението да контролира играта пред защитата.

Засега обаче най-сложната задача пред Олимпиакос остава именно привличането на Петър Станич, за когото Лудогорец не показва намерение да прави сериозни отстъпки.