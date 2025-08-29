Лудогорец ще научи съперниците си за Лига Европа днес

Днес Лудогорец ще научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа, след като в четвъртък вечер елиминира северномакедонския шампион Шкендия Тетово след продължения.

Българският шампион е в трета урна и си гарантира минимум още осем мача в европейските клубни турнири. Фазата на лигата ще започне с първия кръг, който ще се проведе между 24 и 25 септември 2025 г. и ще завърши с осмия кръг, насрочен за 29 януари 2026 г. Финалът ще се играе в Истанбул на 20 май.

Сега жребият ще бъде определен в изцяло дигитален формат, използвайки същата автоматизирана технология, която вече беше използвана. Това се случи и снощи с тегленето в Шампионска лига.

Десетки впечатляващи сблъсъци предстоят в основната фаза на Шампионска лига

Урна 1: Рома, Порто, Рейнджърс, Фейенорд, Лил, Динамо Загреб, Бетис, Залцбург, Астън Вила

Урна 2: Фенербахче, Брага, Цървена звезда, Олимпик Лион, ПАОК, Виктория Пилзен, Ференцварош, Селтик, Макаби Тел Авив

Урна 3: Йънг Бойс, Базел, Мидтиланд, Фрайбург, Лудогорец, Нотингам Форест, Щурм Грац, ФКСБ, Ница

Урна 4: Болоня, Селта Виго, Щутгарт, Панатинайкос, Малмьо, Го Ахед Ийгълс, Утрехт, Генк, Бран