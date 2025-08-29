БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Лудогорец ще научи съперниците си за Лига Европа днес

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Българският шампион е в трета урна.

ПФК Лудогорец
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Днес Лудогорец ще научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа, след като в четвъртък вечер елиминира северномакедонския шампион Шкендия Тетово след продължения.

Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа

Българският шампион е в трета урна и си гарантира минимум още осем мача в европейските клубни турнири. Фазата на лигата ще започне с първия кръг, който ще се проведе между 24 и 25 септември 2025 г. и ще завърши с осмия кръг, насрочен за 29 януари 2026 г. Финалът ще се играе в Истанбул на 20 май.

Сега жребият ще бъде определен в изцяло дигитален формат, използвайки същата автоматизирана технология, която вече беше използвана. Това се случи и снощи с тегленето в Шампионска лига.

Десетки впечатляващи сблъсъци предстоят в основната фаза на Шампионска лига

Урна 1: Рома, Порто, Рейнджърс, Фейенорд, Лил, Динамо Загреб, Бетис, Залцбург, Астън Вила

Урна 2: Фенербахче, Брага, Цървена звезда, Олимпик Лион, ПАОК, Виктория Пилзен, Ференцварош, Селтик, Макаби Тел Авив

Урна 3: Йънг Бойс, Базел, Мидтиланд, Фрайбург, Лудогорец, Нотингам Форест, Щурм Грац, ФКСБ, Ница

Урна 4: Болоня, Селта Виго, Щутгарт, Панатинайкос, Малмьо, Го Ахед Ийгълс, Утрехт, Генк, Бран

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
2
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
3
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
4
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
5
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Обрат: Марин Петков става съотборник на друг наш национал
Обрат: Марин Петков става съотборник на друг наш национал
Де ла Фуенте обяви избраниците си за мачовете с България и Турция Де ла Фуенте обяви избраниците си за мачовете с България и Турция
Чете се за: 01:57 мин.
Керкез: Близо сме да направим отбор, който да бъде основа за бъдещето на ЦСКА Керкез: Близо сме да направим отбор, който да бъде основа за бъдещето на ЦСКА
Чете се за: 03:17 мин.
Старши треньорът на Ракув: Постигнах личната си цел Старши треньорът на Ракув: Постигнах личната си цел
Чете се за: 03:25 мин.
Националният отбор на България по футбол се събира на лагер на 31 август Националният отбор на България по футбол се събира на лагер на 31 август
Чете се за: 01:55 мин.
Василий Мисаржи за отбора на надеждата и за надеждата за нов живот Василий Мисаржи за отбора на надеждата и за надеждата за нов живот
Чете се за: 02:05 мин.

Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
