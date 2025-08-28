Десетки впечатляващи сблъсъци предстоят в основната фаза на Шампионска лига

Вижте целия жребий ТУК!
На церемония в Монако бе изтеглен жребият за основната фаза на Шампионска лига. В процедурата се включиха Златан Ибрахимович и носителя на трофея с Милан през 2007 г. Кака.
Актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен ще срещне отборите на Байерн Мюнхен, Барселона, Аталанта, Байер Леверкузен, Тотнъм, Спортинг Лисабон, Нюкасъл и Атлетик Билбао.
Целият жребий:
ПСЖ: Байерн Мюнхен, Барселона, Аталанта, Байер Леверкузен, Тотнъм, Спортинг Лисабон, Нюкасъл и Атлетик Билбао
Реал Мадрид: Манчестрър Сити, Ливърпул, Ювентус, Бенфика, Олимпик Марсилия, Олимпиакос, Монако и Кайрат Алмати
Манчестър Сити: Борусия Дортмунд, Реал Мадрид, Байер Леверкузен, Виляреал, Наполи, Бодьо/Глимт, Галатасарай и Монако
Байерн Мюнхен: Челси, ПСЖ, Брюж, Арсенал, Спортинг Лисабон, ПСВ, Юнион Сен Жилоа и Псфос
Ливърпул: Реал Мадрид, Интер, Атлетико Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, ПСВ, Олимпик Марсилия, Карабах и Галатасарай
Интер: Ливърпул, Борусия Дортмунд, Арсенал, Атлетико Мадрид, Славия Прага, Аякс, Кайрат Алмати и Юнион Сен Жилоа
Челси: Байерн Мюнхен, Барселона, Бенфика, Аталанта, Аякс, Наполи, Пафос и Карабах
Борусия Дортмунд: Интер, Манчестър Сити, Виляреал, Ювентус, Бодьо/Глимт, Тотнъм, Атлетик Билбао и Копенхаген
Барселона: ПСЖ, Челси, Айнтрахт Франкфурт, Брюж, Олимпиакос, Славия Прага, Копенхаген и Нюкасъл
Арсенал: Байерн Мюнхен, Интер, Атлетико Мадрид, Олимопиакос, Славия Прага, Кайрат Алмати и Атлетик Билбао
Байер Леверкузен: ПСЖ, Манчестър Сити, Виялреал, Бенфика, ПСВ, Олимпиакос, Нюкасъл и Копенгахен
Атлетико Мадрид: Интер, Ливърпул, Айнтрахт Франкфурт, Арсенал, Бодьо/Глимт, ПСВ, Юнион Сен Жилоа, Галатасарай
Бенфика: Реал Мадрид, Челси, Байер Леверкузен, Ювентус, Наполи, Аякс, Карабах и Нюкасъл
Аталанта: Челси, ПСЖ, Брюж, Айнтрахт Франкфурт, Славия Прага, Олимпик Марсилия, Атлетико Билбао и Юнион Сен Жилоа
Виляреал: Манчестър Сити, Борусия, Ювентус, Байер Леверкузен, Аякс, Тотнъм, Копенхаген и Пафос
Ювентус: Борусия Дортмунд, Реал Мадрид, Бенфика, Виляреал, Спортинг Лисабон, Бодьо/Глимт, Пафос и Монако
Айнтрахт Франкфурт: Ливърпул, Барселона, Аталанта, Атлетико Мадрид, Тотнъм, Наполи, Галатасарай и Карабах
Брюж: Барселона, Байерн Мюнхен, Арсенал, Аталанта, Олимпик Марсилия, Спортинг Лисабон, Монако и Кайрат Алмати
Тотнъм: Борусия Дортмунд, ПСЖ, Виляреал, Айнтрахт Франкфурт, Славия Прага, Бодьо/Глимт, Копенгаген и Монако
ПСВ: Байерн Мюнхен, Ливърпул, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Наполи, Олимпиакос, Юниаон Сен Жилоа и Нюкасъл
Аякс: Интер, Челси, Бенфика, Виляреал, Опимпиакос, Олимпик Марсилия, Галатасарай и Кайрат Алмати
Наполи: Челси, Манчестър Сити, Айнтрахт Франкфурт, Бенфика, Спортинг Лисабон, ПСВ, Каарабах и Каопенгахен
Спортинг Лисабон: ПСЖ, Байерн Мюнхен, Брюж, Ювентус, Олимпик Маррсилия, Наполи, Кайрат Алтмати и Атлетик Билбао
Олимпиакос: Реал Мадрид, Барселона, Байер Леверкузен, Арсенал, ПСВ, Аякс, Пафос и Кайрат Алмати
Славия Прага: Барселона, Интер, Арсенал, Аталанта, Бодьо/Глимт, Тотнъм, Атлетик Билбао и Фафос
Бодьо/Глимт: Манчестър Сити, Борусия Дортмунд, Ювентус, Атлетико Мадрид, Славия Прага, Тотнъм, Монако и Галатасарай
Олимпик Марсилия: Ливърпул, Реал Мадрид, Аталанта, Брюж, Аякс, Спортинг Лисабон, Нюкасъл и Юнион Сен Жилоа
Копенхаген: Борусия Дортмунд, Барселона, Байер Леверкузен, Виляреал, Наполи, Тотнъм, Кайрат Алмати и Карабах
Монако: Манчестър Сити, Реал Мадрид, Ювентус, Брюж, Тотнъм, Бодьо/Глимт, Галатасарай и Пафос
Галатасарай: Ливърпул, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Бодьо/Глимт, Аякс, Юнион Сен Жилоа и Монако
Юнион Сен Жилоа: Интер, Байерн Мюнхен, Аталанта, Атлетико Мадрид, Олимпик Марсилия, ПСВ, Нюкасъл и Галатасарай
Карабах: Челси, Ливърпул, Айнтрахт Франкфурт, Бенфика, Аякс, Наполи, Копенхаген и Атлетико Билбао
Атлетик Билбао: ПСЖ, Борусия Дортмунд, Арсенал, Аталанта, Спортинг Лисабон, Славия Прага, Карабах и Нюкасъл
Нюкасъл: Барселона, ПСЖ, Бенфика, Байер Леверкузен, ПСВ, Олимпик Марсилия, Атлетико Билбао и Юнион Сен Жиолоа
Пафос: Байерн Мюнхен, Челси, Виляреал, Ювентус, Спавия Прага, Олимпиакос, Монако и Кайрат Алмати
Кайрат Алмати: Реал Мадрид, Интер, Брюж, Арсенал, Олимпиакос, Спортинг Лисабон, Пафос и Копанхаген