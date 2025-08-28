БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки впечатляващи сблъсъци предстоят в основната фаза на Шампионска лига

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:12 мин.
Спорт
Запази

Вижте целия жребий ТУК!

Десетки впечатляващи сблъсъци предстоят в основната фаза на Шампионска лига
Слушай новината

На церемония в Монако бе изтеглен жребият за основната фаза на Шампионска лига. В процедурата се включиха Златан Ибрахимович и носителя на трофея с Милан през 2007 г. Кака.

Актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен ще срещне отборите на Байерн Мюнхен, Барселона, Аталанта, Байер Леверкузен, Тотнъм, Спортинг Лисабон, Нюкасъл и Атлетик Билбао.

Целият жребий:

ПСЖ: Байерн Мюнхен, Барселона, Аталанта, Байер Леверкузен, Тотнъм, Спортинг Лисабон, Нюкасъл и Атлетик Билбао

Реал Мадрид: Манчестрър Сити, Ливърпул, Ювентус, Бенфика, Олимпик Марсилия, Олимпиакос, Монако и Кайрат Алмати

Манчестър Сити: Борусия Дортмунд, Реал Мадрид, Байер Леверкузен, Виляреал, Наполи, Бодьо/Глимт, Галатасарай и Монако

Байерн Мюнхен: Челси, ПСЖ, Брюж, Арсенал, Спортинг Лисабон, ПСВ, Юнион Сен Жилоа и Псфос

Ливърпул: Реал Мадрид, Интер, Атлетико Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, ПСВ, Олимпик Марсилия, Карабах и Галатасарай

Интер: Ливърпул, Борусия Дортмунд, Арсенал, Атлетико Мадрид, Славия Прага, Аякс, Кайрат Алмати и Юнион Сен Жилоа

Челси: Байерн Мюнхен, Барселона, Бенфика, Аталанта, Аякс, Наполи, Пафос и Карабах

Борусия Дортмунд: Интер, Манчестър Сити, Виляреал, Ювентус, Бодьо/Глимт, Тотнъм, Атлетик Билбао и Копенхаген

Барселона: ПСЖ, Челси, Айнтрахт Франкфурт, Брюж, Олимпиакос, Славия Прага, Копенхаген и Нюкасъл

Арсенал: Байерн Мюнхен, Интер, Атлетико Мадрид, Олимопиакос, Славия Прага, Кайрат Алмати и Атлетик Билбао

Байер Леверкузен: ПСЖ, Манчестър Сити, Виялреал, Бенфика, ПСВ, Олимпиакос, Нюкасъл и Копенгахен

Атлетико Мадрид: Интер, Ливърпул, Айнтрахт Франкфурт, Арсенал, Бодьо/Глимт, ПСВ, Юнион Сен Жилоа, Галатасарай

Бенфика: Реал Мадрид, Челси, Байер Леверкузен, Ювентус, Наполи, Аякс, Карабах и Нюкасъл

Аталанта: Челси, ПСЖ, Брюж, Айнтрахт Франкфурт, Славия Прага, Олимпик Марсилия, Атлетико Билбао и Юнион Сен Жилоа

Виляреал: Манчестър Сити, Борусия, Ювентус, Байер Леверкузен, Аякс, Тотнъм, Копенхаген и Пафос

Ювентус: Борусия Дортмунд, Реал Мадрид, Бенфика, Виляреал, Спортинг Лисабон, Бодьо/Глимт, Пафос и Монако

Айнтрахт Франкфурт: Ливърпул, Барселона, Аталанта, Атлетико Мадрид, Тотнъм, Наполи, Галатасарай и Карабах

Брюж: Барселона, Байерн Мюнхен, Арсенал, Аталанта, Олимпик Марсилия, Спортинг Лисабон, Монако и Кайрат Алмати

Тотнъм: Борусия Дортмунд, ПСЖ, Виляреал, Айнтрахт Франкфурт, Славия Прага, Бодьо/Глимт, Копенгаген и Монако

ПСВ: Байерн Мюнхен, Ливърпул, Атлетико Мадрид, Байер Леверкузен, Наполи, Олимпиакос, Юниаон Сен Жилоа и Нюкасъл

Аякс: Интер, Челси, Бенфика, Виляреал, Опимпиакос, Олимпик Марсилия, Галатасарай и Кайрат Алмати

Наполи: Челси, Манчестър Сити, Айнтрахт Франкфурт, Бенфика, Спортинг Лисабон, ПСВ, Каарабах и Каопенгахен

Спортинг Лисабон: ПСЖ, Байерн Мюнхен, Брюж, Ювентус, Олимпик Маррсилия, Наполи, Кайрат Алтмати и Атлетик Билбао

Олимпиакос: Реал Мадрид, Барселона, Байер Леверкузен, Арсенал, ПСВ, Аякс, Пафос и Кайрат Алмати

Славия Прага: Барселона, Интер, Арсенал, Аталанта, Бодьо/Глимт, Тотнъм, Атлетик Билбао и Фафос

Бодьо/Глимт: Манчестър Сити, Борусия Дортмунд, Ювентус, Атлетико Мадрид, Славия Прага, Тотнъм, Монако и Галатасарай

Олимпик Марсилия: Ливърпул, Реал Мадрид, Аталанта, Брюж, Аякс, Спортинг Лисабон, Нюкасъл и Юнион Сен Жилоа

Копенхаген: Борусия Дортмунд, Барселона, Байер Леверкузен, Виляреал, Наполи, Тотнъм, Кайрат Алмати и Карабах

Монако: Манчестър Сити, Реал Мадрид, Ювентус, Брюж, Тотнъм, Бодьо/Глимт, Галатасарай и Пафос

Галатасарай: Ливърпул, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Бодьо/Глимт, Аякс, Юнион Сен Жилоа и Монако

Юнион Сен Жилоа: Интер, Байерн Мюнхен, Аталанта, Атлетико Мадрид, Олимпик Марсилия, ПСВ, Нюкасъл и Галатасарай

Карабах: Челси, Ливърпул, Айнтрахт Франкфурт, Бенфика, Аякс, Наполи, Копенхаген и Атлетико Билбао

Атлетик Билбао: ПСЖ, Борусия Дортмунд, Арсенал, Аталанта, Спортинг Лисабон, Славия Прага, Карабах и Нюкасъл

Нюкасъл: Барселона, ПСЖ, Бенфика, Байер Леверкузен, ПСВ, Олимпик Марсилия, Атлетико Билбао и Юнион Сен Жиолоа

Пафос: Байерн Мюнхен, Челси, Виляреал, Ювентус, Спавия Прага, Олимпиакос, Монако и Кайрат Алмати

Кайрат Алмати: Реал Мадрид, Интер, Брюж, Арсенал, Олимпиакос, Спортинг Лисабон, Пафос и Копанхаген

#УЕФА Шампионска лига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
4
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
5
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
6
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Футбол

НА ЖИВО: Арда - Ракув 0:1 (0:2)
НА ЖИВО: Арда - Ракув 0:1 (0:2)
НА ЖИВО: АЗ Алкмаар - Левски 2:0 (4:0) НА ЖИВО: АЗ Алкмаар - Левски 2:0 (4:0)
Чете се за: 01:32 мин.
НА ЖИВО: Лудогорец Шкендия 2:0 (3:2) НА ЖИВО: Лудогорец Шкендия 2:0 (3:2)
Чете се за: 02:07 мин.
Георги Кабаков ще участва в семинар на елитните съдии на УЕФА Георги Кабаков ще участва в семинар на елитните съдии на УЕФА
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:20 мин.
Отборът на надеждата се класира в топ 16 на световното първенство за бездомни Отборът на надеждата се класира в топ 16 на световното първенство за бездомни
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Максимална глоба от 10 хил. лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
"Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ