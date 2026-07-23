Лудогорец започва европейския си поход с тежко гостуване на Апоел Тел Авив

Лудогорец стартира участието си в европейските клубни турнири с гостуване на Апоел Тел Авив в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата ще се играе на стадион "DVTK" в унгарския град Мишколц от 21:30 часа, след като израелският тим продължава да не може да домакинства на своя територия. Реваншът е след седмица в Разград.

Разградчани откриват европейската си кампания с добро настроение след победата с 1:0 над Локомотив Пловдив в първия кръг на Първа лига. Това беше и успешен официален дебют за новия старши треньор Томас Райс, който сега ще изведе тима си в първия си мач в евротурнирите.

"Апоел е силен отбор, но ние сме достатъчно подготвени да играем срещу тях. Утре е изключително важен мач, а целта ни е да постигнем добър резултат преди реванша“, заяви германският специалист на официалната си пресконференция.

Райс призна, че все още разполага с ограничено време за работа с отбора, но е убеден, че Лудогорец постепенно ще изгражда желания от него стил на игра.

"Имахме повече видеоанализи, отколкото тренировки, но нещата се подобряват ден след ден. Анализирахме внимателно представянето си срещу Локомотив Пловдив, както и силните страни на Апоел. Те са опасни при статичните положения, обичат да атакуват и да намират свободните пространства, така че трябва да бъдем много концентрирани“, добави наставникът.

Той не скри и голямата цел пред отбора през сезона.

"Ще се опитаме да изиграем възможно най-много мачове. Аз обичам само да побеждавам. Да достигнем основната фаза на турнира е най-голямата ни цел“, подчерта Райс.

Лудогорец ще бъде без няколко важни футболисти. Новите попълнения Хосам Абделмагид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков не попаднаха в групата и дори не пътуваха с отбора, а контузени остават Кайо Видал и Ерик Маркус. Дерой Дуарте също не пътува с отбора, след като получи допълнителна почивка след участието си на световното първенство.

Апоел Тел Авив също има своите аргументи. Израелският тим се завръща в европейските турнири с амбицията да достигне до основната фаза след 12-годишно отсъствие и период на изпадане от първото ниво на унгарския футбол, а в състава му личи името на българския национал Андриан Краев, който се очаква да започне като титуляр.

Любопитен е и треньорският сблъсък. Наставникът на Апоел Елянив Барда има богата история срещу български клубове. Като футболист той беше част от Апоел Беер Шева, който елиминира Лудогорец в квалификациите на Шампионската лига през 2017 година. По-късно, вече като треньор на същия клуб, отпадна от Левски в Лигата на конференциите през 2023 година. Сега Барда отново се изправя срещу български съперник, този път начело на Апоел Тел Авив.

Очаква се между 4000 и 5000 привърженици на израелския тим да подкрепят отбора в Мишколц, което ще осигури сериозна атмосфера въпреки неутралния терен. Победителят от двойката ще се изправи срещу спечелилия сблъсъка между Жилина и Катовице в следващия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.