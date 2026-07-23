Петър Маринов: Жалко е, че си тръгваме само с нулево равенство

Петър Маринов смята, че ЦСКА 1948 е могъл да постигне по-добър резултат за начало на втория кръг от квалификациите в Лигата на конференциите. Отборът от Бистрица приключи с равенство при гостуването си на Спартак Търнава. Стражът на участника в Първа лига отчете, че гостите са имали доста положения.

„Изиграхме добър мач и е жалко, че си тръгваме само с 0:0. Имахме доста положения, но и домакините удариха греда. На реванша ще излезем още по-мотивирани и ще продължим напред“, започна вратарят.

„Очакванията ни бяха те да са още по-агресивни, да ни бият, когато изнасяме топката, но се справихме. Много положения имахме, надявам се на реванша да влязат“, добави той.

Попитан дали е имал повече от очакваното работа, стражът отговори:

„Затова съм на вратата, за да помагам на отбора. Който не играе, той не греши. Тази грешка срещу Спартак Варна не може да ме свали. Гледаме напред“, каза една от основните фигури, на която му бе припомнена допуснатият гол почти от центъра в първия кръг на българското първенство.

„А за 11-те хиляди души днес на стадион „Антон Малатински“, той каза:

„Важно е, че ще играем в България. Уникална атмосфера тук. Надявам се в България всичко да си дойде на мястото“, завърши Маринов.