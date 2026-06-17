Лудогорец започва участието си в Европа срещу Апоел Тел Авив

Лудогорец ще играе с Апоел Тел Авив (Израел) във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

"Орлите" започват европейското си участие директно от тази фаза и ще бъдат гости в първия мач.

За Апоел това е завръщане в европейските клубни турнири след 12-годишна пауза, а в тима играе българският национал Андриан Краев. През миналия сезон Апоел завърши на четвърто място в първенството на Израел

Мачовете от втория квалификационен кръг ще се играят на 23 и 30 юли.