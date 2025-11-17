Луис де ла Фуенте: Искаме да останем номер 1 в света

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е здраво стъпил на земята въпреки че, отборът е сочен за фаворит за титлата на световното първенство през 2026 година. Той постави нов национален рекорд за поредни мачове без загуба.

Испанците продължиха серията си до 30 срещи след победата с 4:0 над Грузия в събота, подобрявайки рекорда от 29, притежаван преди това от златното поколение на Висенте дел Боске между 2010 и 2013 година. Тази серия включваше перфектната кампания на европейското първенство, където спечелиха и седемте двубоя, за да завоюват рекордната четвърта титла в Германия миналата година.

Испания също доминира в квалификационната си група за световното първенство, като спечели и петте мача, отбеляза 19 гола и запази суха мрежа през цялото време. Максималният им брой от 15 точки от срещите в група Е означава, че на практика са си осигурили автоматично класиране за турнира в Канада, Мексико и САЩ следващото лято, като втория в класирането Турция трябва да ги победи със 7:0 във вторник, за да спечели групата.

Пред медиите преди мача в Севиля Де ла Фуенте призна за напрежението, което идва с това да бъдеш фаворит на букмейкърите за турнира.

„Става въпрос за това да си сред фаворитите. Успехът е да имаш шансове да се бориш за победа. Има много тънка граница между победата и загубата“, каза Де ла Фуенте, цитиран от агенция Ройтерс.

„Няма такова нещо като явен фаворит на световно първенство. Преди футболът се фокусираше върху други отбори, но сега Испания е сред фаворитите“, допълни той.

Селекционерът отдаде успеха на Испания на системното превъзходство в националната футболна структура.

„Тайната е отличната работа във футбола като цяло. В топ клубовете и във федерацията има специфична идея и модел на игра. Тренировки, инвестиции и вяра в идеята“, обясни той.

Де ла Фуенте настоя, че няма да има ротация на състава за двубоя срещу Турция.