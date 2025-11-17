БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Луис де ла Фуенте: Искаме да останем номер 1 в света

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази
Луис де ла Фуенте: Искаме да останем номер 1 в света
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е здраво стъпил на земята въпреки че, отборът е сочен за фаворит за титлата на световното първенство през 2026 година. Той постави нов национален рекорд за поредни мачове без загуба.

Испанците продължиха серията си до 30 срещи след победата с 4:0 над Грузия в събота, подобрявайки рекорда от 29, притежаван преди това от златното поколение на Висенте дел Боске между 2010 и 2013 година. Тази серия включваше перфектната кампания на европейското първенство, където спечелиха и седемте двубоя, за да завоюват рекордната четвърта титла в Германия миналата година.

Испания също доминира в квалификационната си група за световното първенство, като спечели и петте мача, отбеляза 19 гола и запази суха мрежа през цялото време. Максималният им брой от 15 точки от срещите в група Е означава, че на практика са си осигурили автоматично класиране за турнира в Канада, Мексико и САЩ следващото лято, като втория в класирането Турция трябва да ги победи със 7:0 във вторник, за да спечели групата.

Пред медиите преди мача в Севиля Де ла Фуенте призна за напрежението, което идва с това да бъдеш фаворит на букмейкърите за турнира.

„Става въпрос за това да си сред фаворитите. Успехът е да имаш шансове да се бориш за победа. Има много тънка граница между победата и загубата“, каза Де ла Фуенте, цитиран от агенция Ройтерс.

Няма такова нещо като явен фаворит на световно първенство. Преди футболът се фокусираше върху други отбори, но сега Испания е сред фаворитите“, допълни той.

Селекционерът отдаде успеха на Испания на системното превъзходство в националната футболна структура.

„Тайната е отличната работа във футбола като цяло. В топ клубовете и във федерацията има специфична идея и модел на игра. Тренировки, инвестиции и вяра в идеята“, обясни той.

Де ла Фуенте настоя, че няма да има ротация на състава за двубоя срещу Турция.

„Подхождаме към този мач с голяма отговорност. За престиж. За да покажем какво сме постигнали. Искаме да останем номер 1 в света. Няма да има подаръци. Тук хората трябва да си заслужат мястото. Всеки иска да играе и всеки го е заслужил и го заслужава“, коментира треньорът.

#Луис де ла Фуенте

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
1
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
2
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
3
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
4
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София,...
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
5
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
6
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Европейски футбол

Грузинският национален отбор по футбол е в София за последния си двубой от световните квалификации
Грузинският национален отбор по футбол е в София за последния си двубой от световните квалификации
Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Кои са петимата титуляри в националния отбор по футбол през 2025 година? Кои са петимата титуляри в националния отбор по футбол през 2025 година?
Чете се за: 01:50 мин.
Павел Дочев пое отбор от Трета Бундеслига Павел Дочев пое отбор от Трета Бундеслига
Чете се за: 01:02 мин.
Мачът между Германия и Словакия приковава вниманието в световните квалификации Мачът между Германия и Словакия приковава вниманието в световните квалификации
Чете се за: 02:32 мин.
Норвегия лети към световното след перфектни квалификации Норвегия лети към световното след перфектни квалификации
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Чете се за: 00:45 мин.
По света
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ