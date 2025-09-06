БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Луис Енрике е претърпял инцидент с велосипеда си в Испания

Вяра Илиева
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Треньорът на Пари Сен Жермен ще се подложи на операция, след като е счупил ключицата си.

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике е счупил ключицата си след падане с велосипед в Испания. Специалистът ще се подложи на операция.

„След падане по време на колоездене този петък, треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике беше прегледан от медицински екип и ще се подложи на операция", обяви столичният клуб в платформата X.

„Пари Сен Жермен би искал да изрази пълната си подкрепа за Луис Енрике и му пожелава бързо възстановяване. Клубът ще предостави повече информация скоро“, написаха още шампионите на Европа.

55-годишният Луис Енрике е запален колоездач. Той редовно излиза с велосипеда си около Сен Жермен ан Ле, където живее.


#Луис Енрике #ПСЖ

