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Луис Енрике отвори вратата за раздяла с Баркола, Ливърпул дебне за звездата на ПСЖ

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Испанският треньор държи в състава си само футболисти, напълно отдадени на парижани, а Ибрахим Мбайе също може да напусне до края на трансферния прозорец

Луис Енрике отвори вратата за раздяла с Баркола, Ливърпул дебне за звездата на ПСЖ
Снимка: AP Photo
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Старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике е готов да се раздели с Брадли Баркола, след като френският национал е уведомил клуба, че няма намерение да подновява договора си. Според испанското издание AS наставникът е категоричен, че иска да работи единствено с футболисти, които са напълно убедени в бъдещето си в Париж.

Баркола е съобщил на ръководството още през юли, че не възнамерява да преподписва, макар да не е настоявал за незабавен трансфер. Ситуацията обаче е накарала Луис Енрике да даде зелена светлина за евентуална продажба, тъй като испанецът смята, че несигурността около бъдещето на крилото може да се отрази на представянето му.

Първоначално ПСЖ не е имал желание да се разделя с един от най-ценните си футболисти и е поставил цена от около 150 милиона евро. Позицията на Луис Енрике обаче може да промени ситуацията. Ливърпул проявява сериозен интерес към Баркола, като се очаква разговорите между двата клуба да се активизират преди затварянето на трансферния прозорец.

Знак за променения статут на французина е и липсата му от сметките на треньора в последните важни срещи. Баркола не записа нито минута за ПСЖ в мачовете за Суперкупата на Европа и Суперкупата на Франция, а срещу Ланс остана на трибуните.

Подобна ситуация се разигра преди година с Джанлуиджи Донарума. Въпреки ключовата роля на италианеца при триумфа в Шампионската лига през 2025 година, Луис Енрике го извади от плановете си, преди вратарят да премине в Манчестър Сити за 50 милиона евро.

Ибрахим Мбайе също е сред футболистите, чието бъдеще в Париж е несигурно. Младото крило, на което Луис Енрике даде редица възможности в първия състав, може да бъде преотстъпено до края на трансферния период. Ливърпул следи и неговата ситуация, а ПСЖ е отворен за раздяла след привличането на Феран Торес и Мика Годтс.

Позицията на Луис Енрике е категорична и по отношение на новите попълнения. ПСЖ се е отказал от възможността да привлече японския вратар Сузуки въпреки постигнатото предварително разбирателство, след като високите комисиони и намаляващото желание на играча са охладили интереса на парижани.

"Искаме футболисти, които обичат да играят за ПСЖ. Това е профилът, който търсим“, е посланието на Луис Енрике, превърнало се в основен принцип при изграждането на състава на европейския шампион.

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#ПФК Ливърпул #ФК Пари Сен Жермен #Брадли Баркола #Луис Енрике

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