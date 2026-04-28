Луис Енрике преди сблъсъка с Байерн: Няма по-добър отбор от нас в Европа

Носителят на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен приема Байерн Мюнхен в първи полуфинален сблъсък тази вечер от 22:00 часа на "Парк де Пренс“, като очакванията са за едно от най-качествените противопоставяния в турнира.

Старши треньорът на френския тим Луис Енрике демонстрира увереност преди двубоя и заяви, че в момента няма по-силен отбор в Европа.

"Това са двата най-добри отбора в Европа, дори ако Арсенал също има силен сезон. По отношение на постоянството Байерн може би е малко пред нас, но ние показахме, че няма по-добър отбор от нас“, коментира испанецът.

Парижани достигат до тази фаза за трети пореден сезон под ръководството на Енрике и ще се опитат да защитят титлата си, след като триумфираха в турнира през миналата година. По пътя си до полуфиналите те елиминираха Челси и Ливърпул.

"Удоволствие е да сме тук и го заслужихме. Нужно е да бъдеш амбициозен, за да стигнеш до този етап, а ние сме такива. Искаме да направим още една крачка напред“, добави наставникът.

Двата тима се познават добре, след като вече се срещнаха три пъти от началото на миналия сезон, като си размениха по една победа в различни турнири, а балансът остава изравнен.

Добра новина за ПСЖ е завръщането в тренировки на Витиня, който пропусна последните два мача заради контузия. Очаква се той да бъде на разположение за двубоя, както и Фабиан Руис, който вече се завърна в игра.

Сблъсъкът между френския и германския гранд ще даде сериозна заявка за това кой ще направи крачка към финала в най-престижния европейски клубен турнир.