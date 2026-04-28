ПСЖ и Байерн Мюнхен излизат един срещу друг в първия полуфинал в Шампионска лига

Пари Сен Жермен приема Байерн Мюнхен в първия полуфинал в Шампионска лига. Парижани се класираха за предпоследната фаза след елиминирането на Ливърпул, а баварците драматично минаха през Реал Мадрид.

През годините колосите изиграха 15 срещи помежду си, а баварците имат предимство с 9 срещу 6 победи. Това означава, че за 30 години съперниците никога не са завършвали наравно.

Сега букмейкърите също не очакват реми, а ПСЖ да победи. Ставките са най-ниски за парижани във вторник, но баварците са фаворити за достигане до финал.

Най-интересната среща между ПСЖ и Байерн Мюнхен датира от лятото на 2020 г., когато парижаните изиграха първия си финал в турнира и го загубиха с 0:1 в редовното време. Тогава единственото попадение беше дело на Кингсли Коман след час игра. Във въпросната среща в Португалия победителите имаха превес, но отправиха с един точен удар по-малко от съперника.

Куентин Нджанту и Витиня не са на разположение за ПСЖ заради контузии, докато Гнабри, Герейро, Карл и Улрайх са основните играчи на Байерн Мюнхен, който Компани няма да може да използва заради травми.

През последната година тимовете се срещнаха два пъти – първо парижани спечелиха на четвъртфиналите за световното клубно първенство с 2:0, а след това баварците взеха реванш с 2:1 насред Париж в Шампионска лига.

Сега битката на "Парк де Пренс" е насрочена за 28-и април от 22:00 часа българско време.