Луис Енрике: Този път ПСЖ започва малко по-различно

Луис Енрике даде предимство на Тотнъм във финала за Суперкупата на Европа. Старши треньорът на Пари Сен Жермен смята, че англичаните се намират в по-напреднала фаза по време на своята подготовка за новия сезон. Именно французите ще срещнат „шпорите“ в мача за трофея, който ще стартира от 22:00 часа българско време на стадион „Блуенерджи“ в Удине.

"Този път ПСЖ започва сезона малко по-различно. Това е голямо събитие, голяма сцена. Очакваме с нетърпение първия си мач. Не знам какъв ще бъде планът на Тотнъм. Отборът наскоро смени треньора. Англичаните тренират от месец, а ние тренираме само от седмиц, но това не е извинение. Ще дадем всичко от себе си. Нямаме търпение да излезем на терена. Надявам се да можем да играем нашия футбол и да спечелим“, започна той.

Наставникът говори и за липсата в състава на Джанлуиджи Донарума, който бе изваден.

"Това винаги са трудни решения. Мога да кажа само хубави неща за Джанлуиджи Донарума. Той е един от най-добрите играчи на позицията си, без никакво съмнение. Той е дори по-добър като човек, но ние търсехме различен профил на вратаря. Имайки предвид нивото на Джанлуиджи Донарума и всичко, което е дал на клуба, разбира се, разбираме ситуацията, но целта ми е да подобря отбора и се опитах да го направя по най-добрия възможен начин."

"Без повече въпроси по тази тема. Това е мое решение и клубът ме подкрепя“, каза Енрике по адрес на италианския вратар.