Луис Енрике: Заслужавахме да спечелим, но нямахме късмет

Испанският специалист коментира загубата на отбора му срещу Спортинг Лисабон с 1:2 в Шампионската лига.

лис енрике шампионска лига лесни мачове
Снимка: БТА
Слушай новината

"Това беше много, много, много несправедлив резултат", категоричен бе треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике след загубата от Спортинг Лисабон с 1:2 в Шампионската лига.

"Това беше нашият най-добър мач при гостуване през този сезон, надиграхме съперника, който бе много добър, но заслужавахме да спечелим мача определено. Mач обаче се печели като вкарваш голове", смята той.

Испанецът похвали отбора си въпреки загубата.

"Въпреки това съм горд от моите играчи, точно от такова лице имаме нужда, имам голямо доверие в бъдещето, защото с този характер ще бъдем конкурентни, независимо какъв е мачът и на кой стадион играем", продължи бившият селекционер на Испания.

Френските шампиони са на временното 5-о място. В следващия кръг те играят с Нюкасъл на "Парк Де Пренс", като мачът е решаващ за това дали парижани ще се класират директно напред или ще участват в плейофите на турнира.

