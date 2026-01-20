Спортинг Лисабон спечели домакинството си на ПСЖ с два гола на Луис Суарес

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шампионът на Португалия наказа грешките на актуалния европейски шампион.

Спортинг Лисабон
Снимка: БТА
Слушай новината

Спортинг Лисабон победи Пари Сен Жермен с 2:1 в мач от 7-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Луис Суарес се разписа на два пъти за победителите.

През първото полувреме на стадион "Хосе Алваладе" в Лисабон парижани отправиха всички 4 точни изстрела. Руи Силва се справи с удар на Витиня, попадение на Уорън Заир-Емери бе отменено след намесата на ВАР за нарушение на Сени Маюлу срещу Жени Катамо, а гол на Нуно Мендеш не бе зачетен поради засада.

След почивката сценарият се повтори, като този път попадение на Усман Дембеле не бе зачетено заради засада.

В 74-ата минута домакините наказаха пропуските на противника и стигнаха до гол. Луис Суарес бе най-съобразителен в наказателното поле и с удар от движение откри резултата.

Възпитаниците на Луис Енрике възобновиха равенството в 19-ата минута. Хвича Кварацхелия проби в пеналтерията и изравни с фалцов удар в далечния ъгъл.

В последната минута от редовното време играчите на Руи Боржеш върнаха преднината си. Лукаш Шовали изби шут извън наказателното поле на Тринкао, но Луис Суарес бе точен при добавката с глава.

Двата отбора са съседи в класирането с еднакъв брой точки. И двата тима имат по 13 пункта. ПСЖ е 5-и заради по-добрата си голова разлика.

