ИЗВЕСТИЯ

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Луис Суарес донесе победата на Интер Маями над Тигрес в турнира за Купата на лигата

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Лионел Меси не взе участие в срещата.

Луис Суарес донесе победата на Интер Маями над Тигрес в турнира за Купата на лигата
Снимка: БТА
Луис Суарес отбеляза два гола от дузпи за успеха на Интер Маями над Тигрес (Мексико) с 2:1 на четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата.

След като изведе отбора до победа над Лос Анджелис Галакси, Меси не не тренира преди двубоя в сряда. Суарес реализира първата дузпа, след като центрирането на Жорди Алба удари ръката на подхлъзващия се защитник на Тигрес Хавиер Акино. Анхел Корея изравни за Тигрес. След това топката отново удари ръката на Акино в наказателното поле и Суарес вкара победния гол от бялата точка. Късен удар с глава на Едгар Лопес от Тигрес рикошира и в двете греди.

Треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано получи червен картон преди началото на второто полувреме. Масчерано говореше по телефона и даваше инструкции, след като беше изгонен, което е забранено според правилата за Купата на лигата.

Жорди Алба напусна терена в началото на вторите 45 минути, след като получи контузия на крака в края на първата част.

#Интер Маями #Луис Суарес #Лионел Меси

