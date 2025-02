Лука Дончич: Дебютът ми за Лос Анджелис Лейкърс е специален момент за мен

Лука Дончич определи първия си мач с екипа на Лос Анджелис Лейкърс като сбъдната мечта.

"Езерняците" се наложиха над Юта Джаз със 132:113 срещу Юта Джаз в среща от Националната баскетболна асоциация (НБА).25-годишният Дончич игра над 23 минути и завърши с 14 точки, 5 борби и 4 асистенции.

На трибуните бе и добрият приятел и ментор на Дончич - Дирк Новицки. Словенецът изрази благодарността си към германеца.

"It was a special moment."@luka7doncic is all smiles after feeling the love from the Lakers organization, players, & fans pic.twitter.com/BfjPPWw3ZO