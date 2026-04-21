БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Чете се за: 02:57 мин.
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лука Дончич поднови тренировки и вдъхна надежди на Лейкърс преди втория мач с Хюстън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Словенецът се включи в заниманията с ограничена интензивност, а участието му в плейофната серия остава под въпрос

Лука Дончич поднови тренировки и вдъхна надежди на Лейкърс преди втория мач с Хюстън
Снимка: AP Photo
Слушай новината

В Лос Анджелис Лейкърс получиха обнадеждаващи новини преди втория двубой от серията срещу Хюстън Рокетс в първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА. Лука Дончич поднови леки тренировки и направи първа крачка към завръщането си в игра.

Словенският национал не е играл от 2 април заради разтежение на подколянното сухожилие, но вече се включи в безконтактни упражнения по време на последните занимания на тима. Макар и с ограничено натоварване, участието му е ясен знак за напредък във възстановяването.

"Беше доста добре. Той определено се възстановява. Да имаме състава заедно в два от последните три дни беше наистина хубаво“, заяви старши треньорът Джей Джей Редик.

Подобно на Дончич, Остин Рийвс също се завърна към тренировки на облекчен режим, но и неговото състояние остава под наблюдение.

Двамата баскетболисти пропуснаха първия мач от серията, в който Лейкърс се наложиха над Хюстън със 107:98. Очаква се в следващите дни да стане ясно дали някой от тях ще бъде на разположение за предстоящите срещи.

# Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ