Лука Дончич поднови тренировки и вдъхна надежди на Лейкърс преди втория мач с Хюстън

В Лос Анджелис Лейкърс получиха обнадеждаващи новини преди втория двубой от серията срещу Хюстън Рокетс в първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА. Лука Дончич поднови леки тренировки и направи първа крачка към завръщането си в игра.

Словенският национал не е играл от 2 април заради разтежение на подколянното сухожилие, но вече се включи в безконтактни упражнения по време на последните занимания на тима. Макар и с ограничено натоварване, участието му е ясен знак за напредък във възстановяването.

"Беше доста добре. Той определено се възстановява. Да имаме състава заедно в два от последните три дни беше наистина хубаво“, заяви старши треньорът Джей Джей Редик.

Подобно на Дончич, Остин Рийвс също се завърна към тренировки на облекчен режим, но и неговото състояние остава под наблюдение.

Двамата баскетболисти пропуснаха първия мач от серията, в който Лейкърс се наложиха над Хюстън със 107:98. Очаква се в следващите дни да стане ясно дали някой от тях ще бъде на разположение за предстоящите срещи.