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Лука Модрич близо до оставане в Милан

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Спорт
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Хърватинът и италианците са готови да подпишат ново споразумение.

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Полузащитникът Лука Модрич иска да остане в Милан за още един сезон, съобщи "Гадзета дело спорт".

Представители на италианския клуб са се свързали директно с играча и са заявили ясно, че разчитат на него за новия сезон. Страните са готови да подпишат ново споразумение. Телефонно обаждане от старши треньора Рубен Аморим, който подчерта важността на хърватина за проекта му, също е било от решаващо значение.

Окончателно решение все още не е взето, но 40-годишният футболист е склонен да приеме предложението на Милан.

Договорът на Модрич с „червено-черните“ изтече на 30 юни. Той е с Милан от лятото на 2025 г. Полузащитникът има 37 участия за отбора във всички турнири, като е отбелязал два гола и е направил три асистенции.

Модрич участва на Световното първенство през 2026 г. като част от хърватския национален отбор, който загуби с 1:2 от Португалия на 1/16-финалите. Полузащитникът направи една асистенция в четири мача по време на турнира.

#Серия А 2026/2027 #ФК Милан #Лука Модрич

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