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Лига Европа: ОФИ Крит - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)

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Снимки: Startphoto.bg

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК ОФИ Крит #ПФК ЦСКА София

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