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Лига Европа: ОФИ Крит - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
от
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22:27, 20.08.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#УЕФА Лига Европа 2026/2027
#ФК ОФИ Крит
#ПФК ЦСКА София
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