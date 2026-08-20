Атлетико Мадрид набеляза Никълъс Джаксън, бъдещето на Сьорлот може да се окаже ключово

Атлетико Мадрид продължава да търси подсилване на атаката си, а едно от имената, които набират все по-голяма скорост в плановете на испанския клуб, е Никълъс Джаксън. Според информация на AS спортният директор Матеу Алемани дори е пътувал до Лондон, за да се запознае подробно със ситуацията около сенегалския нападател.

25-годишният Джаксън прекара миналия сезон под наем в Байерн Мюнхен, където отбеляза 11 гола в 34 мача, но германският клуб не активира високата опция за неговото закупуване. Сега Атлетико обмисля сходна операция – привличане под наем, като самият футболист е отворен към възможността отново да играе в Ла Лига.

Джаксън има четири последователни сезона с двуцифрен брой попадения. Той реализира 13 гола за Виляреал през сезон 2022/23, след което записа кампании със 17 и 13 попадения за Челси, преди да се разпише 11 пъти с екипа на Байерн. Именно още по време на престоя му във Виляреал Атлетико е следял развитието му.

Ключова за евентуалната сделка обаче може да се окаже ситуацията около Александър Сьорлот. Норвежкият нападател е обект на интерес от страна на Трабзонспор, а Атлетико го оценява на над 30 милиона евро. Ако Сьорлот напусне Мадрид, това значително би улеснило привличането на Джаксън.

При подобен сценарий испанският клуб може да не се ограничи само до сенегалеца. Получените средства от евентуална продажба на Сьорлот биха позволили на Атлетико да вземе Джаксън под наем и да инвестира в още един офанзивен футболист, като Матияс Фернандес-Пардо е сред харесваните варианти.

Ако Сьорлот остане, Джаксън също може да пристигне, но тогава ще трябва да се конкурира за място като трета опция в центъра на нападението зад Хулиан Алварес и норвежеца.

Сделката вероятно ще остане отворена до последните дни на трансферния прозорец. Челси предпочита окончателна продажба на Джаксън и разглежда различни предложения, като Астън Вила също води разговори за нападателя. Желанието на сенегалеца да се завърне в Испания обаче може да даде сериозно предимство на Атлетико в битката за подписа му.