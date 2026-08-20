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Нюкасъл инвестира 260 милиона долара в тренировъчна база от световна класа

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Спорт
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"Свраките“ планират първият отбор да се премести в новия комплекс през сезон 2029/2030, а мащабният проект е част от дългосрочната стратегия на собствениците

Нюкасъл инвестира 260 милиона долара в тренировъчна база от световна класа
Снимка: AP Photo
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Нюкасъл обяви мащабна инвестиция от 260 милиона долара в изграждането на нов тренировъчен комплекс, който трябва да се превърне в дом на първия отбор от сезон 2029/2030.

Проектът е сериозен знак за дългосрочните намерения на собствениците на клуба – Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) и RB Sports & Media. През последните месеци се появиха съмнения относно амбициите на ръководството след раздялата с няколко от най-големите звезди на „свраките“.

След напускането на Александър Исак през миналия сезон, това лято Нюкасъл се раздели и с Бруно Гимараеш, Антъни Гордън и Сандро Тонали. Част от решенията са свързани с необходимостта клубът да се вмести в по-строгите финансови правила в английския футбол.

Към това се добави и разочароващото представяне на терена. Нюкасъл завърши на 12-о място във Висшата лига и остана извън Шампионската лига, което лиши клуба от сериозни потенциални приходи. Неубедителният сезон доведе и до раздялата с мениджъра Еди Хау.

Въпреки това собствениците демонстрират, че дългосрочният проект продължава. Нюкасъл ще закупи имота Уулсингтън Хол с площ от 260 акра, разположен в близост до градското летище. Теренът включва историческа селска къща и парк, а планът е там да бъде изграден модерен тренировъчен център от най-високо международно ниво.

"Проектът представлява значителна дългосрочна инвестиция в бъдещето на клуба от неговите собственици PIF и RB Sports & Media“, обявиха от Нюкасъл.

Главният изпълнителен директор Дейвид Хопкинсън определи проекта като „забележителен момент“ в развитието на клуба.

Следващата важна стъпка ще бъде получаването на необходимото разрешение за строеж, като заявлението трябва да бъде подадено през следващата година. При изпълнение на предварителния график първият тим на Нюкасъл ще се нанесе в новата си база за сезон 2029/2030.

Любопитното е, че мястото има история, свързана с клуба. Още през 1994 година бившият председател на Нюкасъл Джон Хол го придобива с идеята там да бъде изградена клубната академия. Повече от три десетилетия по-късно теренът е на път да се превърне в ключова част от бъдещето на „свраките“.

#ФК Нюкасъл

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