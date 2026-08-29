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Лукас Петков се отчете с гол и асистенция за Елверсберг при успеха над Байер Леверкузен

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Българският национал откри резултата и асистира за третия гол.

Елверсберг
Снимка: БТА
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Елверсберг победи Байер Леверкузен с 3:2 в мач от първия кръг на Бундеслигата. Българският национал Лукас Петков откри резултата в срещата и головата си сметка в елита на Германия.

Домакинският натиск на новака в шампионата се отплати в 8-ата минута. Лукас Петков стреля извън наказателното поле и се отби от тялото на Едмон Тапсоба, преди да влети във вратата на Марк Флекен.

Минута по-късно възпитаниците на Винсент Вагнер удвоиха преднината си. Коул Кембъл проби в пеналтерията и се разписа с плътен шут.

До почивката Алекс Гарсия можеше да намали изоставането на гостите, но стреля в напречната греда от пряк свободен удар.

Само 24 секунди след началото на второто полувреме футболистите в бяло стигнаха до нов гол. Давид Мокуа Нтусу засече центриране във вратарското поле на Лукас Петков.

Играчите на Карлес Мартинес все пак намалиха пасива си в 77-ата минута. Патрик Шик засече подаване в пеналтерията на Ибрахим Маза.

В добавеното време на срещата Виктор Бонифейс стреля с глава в напречната греда, но Кристиан Кофане бе точен при добавката, за да оформи крайния резултат.

Първото гостуване на Елверсберг за сезона ще бъде на терена на Борусия Мьонхенгладбах, докато в следващия кръг Байер Леверкузен приема Унион Берлин.

#Лукас Петков #Байер Леверкузен

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