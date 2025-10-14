Лукас Петков ще почива поне 10 дни

Българският национал Лукас Петков ще отсъства от терените поне 10 дни, след като получи контузия по време на световната квалификация срещу Турция, загубена злощастно от „трикольорите“ с 1:6. Нападателят на Елферсберг е с травма в глезена след контакт с футболист на Турция.

Петков се появи на терена в 63-ата минута на мястото на голмайстора за българите в срещата Радослав Кирилов. Петков вече е в клуба си и му се прилага лечение, но завръщането му на терена във Втора Бундеслига няма да бъде тази седмица, а вероятно няма да е и другата.

24-годишното крило има 8 мача и 2 асистенции за лидера във второто ниво на германския футбол.