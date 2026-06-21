Лятото дойде, до 33° днес

В 11.24 ч. посрещаме астрономическото лято със слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 30°.

По Черноморието също ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще са между 26° и 28°. Температура на морската вода е от 19° по северното крайбрежие до 23° по южното. Вълнението на морето ще е 1 - 2 бала.

И в планините ще е слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

През новата седмица в Централна и Източна България ще бъде слънчево. Над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици; ще има и условия за градушки. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

От четвъртък ще вали на по-малко места и главно в планинските райони, отвъд тях ще бъде слънчево и все по-горещо с температури следобед от 30° до 35°.