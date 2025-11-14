БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Любо Ганев пред млади спортни журналисти: Вторите в света са първи в сърцата ни

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Ганев подчерта, че във федерацията се следва дългосрочна стратегия.

Любо Ганев
Снимка: Startphoto.bg
Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев посети 81-о училище „Виктор Юго“, където се срещна с учениците от специализираната паралелка „Спортна журналистика“. Срещата премина в откровен разговор за успехите на родния волейбол, работата във федерацията и предизвикателствата пред младите спортисти.

Ганев коментира представянето на националния отбор и историческия финал на световното първенство:

„Успехът е огромен! Самите играчи искат да надграждат, искат да станат световни шампиони. Имаше леко разочарование, но всички казваха: ‘Втори в света, първи в сърцата ни’. Ще направим всичко възможно това да се случи. Да, необходим е и късмет — без спортен шанс няма как да стане. В предните мачове можеше една-две точки да не се получат и да сме пети. Пак щеше да е успех, но не чак такъв“, подчерта президентът на БФВ.

Ганев подчерта, че във федерацията се следва дългосрочна стратегия:

„В нашата федерация има план. Не знам как е при другите, сигурно и те имат, но нашият е по-ефективен. Това ни движи напред“, завърши Ганев.

