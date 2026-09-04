Любомир Ганев: Залата ще бъде пълна във всички мачове на България

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев очаква огромен интерес към предстоящото eвропейско първенство за мъже в София. Той изрази увереност, че "Арена Армеец“ ще бъде пълна за всички срещи на световните вицешампиони и пожела на националите да стигнат възможно най-далеч в турнира.

Ганев говори пред медиите на площад "Света Неделя“, където беше даден символичен старт на обратното броене до Евроволей 2026. Според него шампионатът ще бъде най-голямото спортно събитие в България през тази година.

"Дано момчетата си оставят сърцето и душата на игрището и да са здрави. Ние знаехме с какво точно се захващаме. Имаше огромен интерес от страна на общините, партньорите и феновете“, заяви президентът на федерацията.

Особено показателен за вълнението около националния отбор е интересът към билетите. Срещата с Полша вече е напълно разпродадена, за двубоя срещу Украйна са останали около 100 билета, а за мача с Португалия свободните места са едва няколко.

"Направихме нещо историческо чрез продажбата на билети в рамките на само 24 часа. Сигурен съм, че във всички срещи ще играем пред пълна зала, дано момчетата зарадват публиката“, добави Ганев.

Той се надява България да изиграе седем мача на първенството, което би означавало продължително участие на "трикольорите“ в елиминационната фаза.

Националният тим започва участието си на 9 септември от 19:00 часа срещу Република Северна Македония в "Арена Армеец“. България влиза в надпреварата със статута на световен вицешампион.

Очакванията са повече от 120 хиляди зрители да посетят двубоите от eвропейското първенство в София през септември, а Ганев е убеден, че турнирът ще превърне столицата в център на волейболна Европа за две седмици.