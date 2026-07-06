Любомир Минчев: Надявам се Везенков да може да играе за България в мачовете през ноември и февруари

Любомир Минчев е оптимист, че Александър Везенков ще играе за българския национален отбор и на старта на втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Българите разгромиха Норвегия с 88:57 в „Арена Ботевград“ за успешен край на първата фаза от пресявките. Селекционерът на „лъвовете“ отчете с липсата на ключови играчи в състава на норвежците, но бе доволен и от усилията на неговия тим.

„Не беше трудно, ние бяхме разбрали един ден по-рано, че двама от най-добрите играчи на норвежците (б.а. – Харал Фрей и Крис Ндоу) ще отсъстват и се бяха класирали предварително с победата си над Армения, независимо дали бяха спечелили или загубили. На базата на това те имаха проблеми в нападение, а ние изиграхме един добър мач, особено в самото начало", каза Минчев.

"Изглежда от страни, че беше лесно. Стрелбата им е едно от най-силните оръжия, а другото нещо е първите 5 минути във всеки мач на тези квалификации. Беше изключително в тези първи 5 минути да не им дадем да се разиграят така, както в последните 3 срещи. Успяхме да го изпълним, но пак казвам, както ние играхме добре, така и те имаха проблеми“, продължи наставникът.

„Мислихме само за самия мач, защото неминуемо, когато дойде и залата се напълни, нормално е да искаш да победиш, да няма разочарование. Ние от щаба знаехме, че сме се класирали още преди старта на мача и не казахме на играчите, но те имат телефони и могат да погледнат. Знаеше се, че ние се бяхме класирали“, допълни той.

„Знаем кога започва програмата на Везенков. Аз лично имам надежди, че той ще може да играе през август. Питането към Олимпиакос не е само за август, а и за хода на сезона. През ноември и февруари имаме по едно домакинство, надявам се да може да участва“, обясни Любомир Минчев.

Наставникът обясни и за ситуацията с Коди Милър-Макинтайър, който само преди дни осъществи трансфер именно в състава на „червено-белите.

„Той беше контузен и не беше тренирал до 1 юли. Бяхме говорили с него, нямаше смисъл да го форсираме и да се получи по-голям проблем от тази гледна точка. Знаехме, че не може да играе. С Цървена звезда не съм комуникирал толкова, когато водихме преговори. Тогава ми казаха, че няма да могат да го пуснат. С Олимпиакос е определено е по-лесно. Играчът (б.а. – Александър Везенков) може да комуникира, баща му също“, заяви специалистът.

„Не искам да подценявам нашите усилия. Да, всичко това ми харесва, но нека да си дадем и реална преценка, че този отбор не е това, което беше, когато играхме в Норвегия и това, което можем да срещнем“, заяви Минчев.